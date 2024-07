Vitórias repartidas no Nacional de Velocidade

Na primeira corrida, Bernardo Sousa e Carlos Vieira assumiram o comando durante a paragem obrigatória nas "boxes", garantindo a vitória sobre César Machado e Jan Durán (Toyota), com 20,712 segundos de vantagem.Guillermo Aso e Filip Vava (Mercedes) terminaram na terceira posição, a 23,092, após os 45 minutos de prova.Na segunda ronda da tarde, Daniel Teixeira acertou no momento da paragem obrigatória nas "boxes", beneficiando da entrada de um "safety car" em pista para subir ao comando, que não mais largou.Rui Miritta e Tiago Gonçalves (Porsche) foram segundos classificados, a 19,025 segundos, e Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende (Aston Martin) terminaram no degrau mais baixo do pódio, a 1.08,505 minutos.César Machado/Jan Duran, que foram 10.ºs após o segundo lugar na primeira corrida do dia, lideram o campeonato.