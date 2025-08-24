Marc Márquez vence MotoGP na Hungria com Miguel Oliveira em 12.º
(CORREÇÃO) Balaton, Hungria, 24 ago 2025 (Lusa) -- O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio da Hungria de MotoGP, o sétimo triunfo consecutivo no Mundial de motociclismo de velocidade, em que o português Miguel Oliveira (Yamaha) foi 12.º classificado.
Para assegurar a vitória, a décima da temporada, o hexacampeão do mundo, Marc Márquez superou Pedro Costa (KTM) e o italiano Marco Bezzechi (Aprilia), que fecharam o pódio.
Miguel Oliveira terminou a corrida na 12ª posição, a melhor conseguida pelas motos Yamaha.
Marc Márquez soma agora 418 pontos e uma confortável vantagem para o seu irmão Alex Márquez (Ducati) com 276 e para o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) com 221. Miguel Oliveira (Yamaha) é 25º com seis pontos.