Marc Márquez vence nos Países Baixos e reforça liderança no Mundial de MotoGP

Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo, largou da quarta posição e, no final, bateu Marco Bezzecchi (Aprilia) por 0,635 segundos, com o também italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,666 segundos.

Com estes resultados, Márquez igualou Giacomo Agostini com 68 triunfos na categoria `rainha` e fica apenas atrás das 89 de Valentino Rossi, cimentando ainda mais a liderança do Mundial de pilotos, ao somar 307 pontos, contra os 239 do irmão Alex.