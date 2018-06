Irão - Portugal. Siga em direto

RTP Comentários 25 Jun, 2018, 16:42 / atualizado em 25 Jun, 2018, 16:43 | Mundial 2018









Irão NUNCA marcou um golo a Portugal



PORTUGAL - Irão (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 2ª vez na história (!)

- Curiosamente… a 2ª vez em Mundiais.

- NUNCA o Irão marcou um golo a Portugal

- 2 jogos – 2 vitórias para Portugal. 5 GM e 0 GS

- Mundial 2006 – Portugal -2 (Deco e Ronaldo) Irão-0 (com esta vitória Portugal garantia o apuramento para os 8ºs final)







Em Mundiais:



PORTUGAL:



- Esta é a sua 7ª participação

- Esta é a 5ª participação consecutiva.

- Pela 1ª vez na história conseguem presença em 5 mundiais consecutivos (2002 a 2018)

- Sempre que o Mundial é no continente europeu, Portugal chega às meias finais.



- Vai ser o 29º jogo em Mundiais. (Somam 47 golos)



- Última vitória em Mundiais foi na FG de 2018 frente a Marrocos (1-0),

- Último empate foi frente à Espanha na FG 2018 (3-3)

- Última derrota foi frente à Alemanha na fase de grupos de 2014 (0-4).



- Portugal não perde há 5 jogos (3 empates e 2 vitórias)



- Portugal – Nunca perdeu um jogo do Mundial quando marca primeiro no encontro.



- Nos últimos 11 jogos em fases finais de europeus e mundiais, NUNCA perdeu. 11 jogos – 5 vitórias e 6 empates.





Irão:



- Esta é a sua 5ª participação

- A 2ª participação consecutiva, pela 1ª vez na sua história (2014 e 2018).

- Ambos os apuramentos foram com Carlos Queiroz

- Foi a 2ª selecção a ser apurada para este Mundial, logo a seguir ao Brasil.

- Vai ser o 15º jogo em Mundiais. (Somam 8 golos)



- Última vitória foi frente a Marrocos na FG de 2018 (1-0)

- Último empate foi frente à Nigéria na FG em 2014 (0-0)

- Última derrota foi frente à Espanha na FG de 2018 (0-1).





- Conseguiram frente a Marrocos a sua 2ª vitória de sempre em Mundiais

- Em 14 jogos, só por uma vez conseguiram marcar mais de 1 golo, foi na vitória frente aos Estados Unidos (marcaram 2)

- NUNCA passaram a fase de grupos.



- Últimos 18 jogos (2017 e 2018) … apenas 3 derrotas (!)





NOTAS:



- Irão de Carlos Queiroz bateu um recorde histórico na fase de qualificação. Fixou o recorde de 12 jogos consecutivos sem sofrer golos em jogos de eliminatórias para Mundiais.



- Quem vencer … está apurado para os 8ºs final.



- Se houver empate, Portugal está apurado e o Irão terá de esperar pela derrota da Espanha (por 2 golos de diferença)



- Ronaldo é o 2º melhor marcador deste mundial (4 golos), a 1 golo de H. Kane (Inglaterra)



- Ronaldo foi MVP nos dois jogos anteriores.