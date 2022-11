Bentancur: "Ronaldo é uma pessoa enorme e Pepe um jogador incrível"

O médio, de 25 anos, atualmente ao serviço dos ingleses do Tottenham, partilhou o balneário com Ronaldo na Juventus, de Itália, durante três temporadas, e revelou que ainda não falou com o antigo companheiro de equipa durante o Mundial, no Qatar, sendo que espera poder cumprimentá-lo no Estádio Lusail, palco do encontro da segunda ronda.



“Não falei com ele [aqui no Mundial no Qatar]. A última vez que falei foi quando joguei contra o Manchester United. Tivemos sempre uma boa relação. É uma grande pessoa, amanhã [segunda-feira] vou cumprimentá-lo e vamos dar um grande abraço”, afirmou o médio, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



Já sobre o central Pepe, que vai alinhar de início por Portugal, Bentancur falou da “carreira incrível” do central do FC Porto.



“Todos conhecemos o Pepe. Um jogador incrível, com uma carreira incrível. Defrontá-lo vai ser um desafio para nós, mas temos as nossas armas. Vamos a tratar de ver quais são as suas debilidades e atacar por esse lado”, apontou.



Para anular o bom coletivo da equipa das ‘quinas’, a ideia passa por “marcar em cima”, de forma a tirar tempo de pensamento aos jogadores lusos.



“Tem jogadores importantíssimos, mas nós também temos e que chegam em grande forma a este Mundial. Vamos ter uma defesa compacta, porque eles sabem rasgar bem as linhas. Não podemos deixar que pensem muito e é estar sempre em cima. Vamos aproveitar as nossas armas, temos um bom contra golpe”, perspetivou.



A equipa das ‘quinas’ defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro, pelas 18:00 (15:00).



Portugal, que venceu o Gana (3-2) na estreia, lidera o grupo, com três pontos, à frente de Coreia do Sul e Uruguai, ambos com um ponto, enquanto os ganeses, que defrontam os sul-coreanos no mesmo dia, seguem a ‘zeros’.



A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.