Mundiais. Os maiores goleadores da competição

São muitos os grandes nomes que estão na lista, havendo lugar para um dos grandes jogadores portugueses de todos os tempos.A lista dos maiores goleadores é liderada por, avançado alemão, que se sagrou campeão do mundo em 2014, no Brasil, e assim deu por terminada a carreira internacional.O alemão participou nos Mundiais de 2002, 2006, 2010 e 2014. Realizou 28 partidas e marcou 16 golos, deixando para trás o mítico Ronaldo Nazário. A ultrapassagem ao brasileiro deu-se na partida frente ao Gana, no Mundial de 2014.

Até 2014, ano em que se jogou o Mundial no Brasil,era o maior marcador de sempre de Mundiais, tendo vencido a competição em 1994 e 2002. Lenda do Real Madrid e do “Escrete”, Ronaldo marcou 15 golos, divididos por 19 jogos, tendo quase uma média de um golo por jogo.Os tentos mais emblemáticos foram conseguidos na final do Mundial de 2002, frente à Alemanha (onde já estava Miroslav Klose). Numa vitória por 2-0, o “fenómeno” marcou os dois golos brasileiros frente a Oliver Kahn e deu o penta ao país do samba e do futebol.O pódio fica completo com mais um “monstro” do futebol mundial., o bombardeiro alemão, é o terceiro jogador com mais golos em campeonatos do mundo. O internacional pela “Mannschaft” participou nos Mundiais de 1970 e 1974 e marcou 14 golos, tendo vencido a competição na segunda vez em jogou na competição.No quarto lugar, um recordista., marroquino de nascença, representou a França no Mundial de 1958 e marcou algo como 13 golos. Fontaine detém o recorde de mais golos marcados numa só edição de um Mundial e ultrapassa no número total de golos aquele que será o nome mais mítico dos Mundiais até hoje.é quinto classificado nesta lista. Vencedor mais jovem de sempre de campeonato do mundo, o astro brasileiro triunfou por três vezes em Mundiais (1958, 1962 e 1970) e alcançou a marca dos 12 golos.A lista continua com nomes bem conhecidos como(11 golos),(10 golos).O primeiro português nesta lista surge com nove golos marcados e é. O “Pantera Negra” participou no Mundial de 1966 e foi o melhor marcador da prova. A seguir a Eusébio vem Cristiano Ronaldo. O atual capitão da seleção portuguesa leva sete golos em Mundiais e espera aumentar o registo no Catar 2022.