Mundial 2022. Competição está a unir o mundo, refere Gianni Infantino

“O futebol, realmente, une o mundo. O futebol tem essa magia, essa particularidade de quando a bola é posta a rolar, as pessoas unem-se. E fazem-no num ambiente de alegria”, disse Infantino, aos meios de comunicação do organismo que rege o futebol mundial.



Na segunda parte da entrevista, o responsável enalteceu, para isso, a proximidade dos estádios da competição.



“Devo admitir que antes do Mundial, preocupávamo-nos por termos tantos adeptos de tantos países, ao mesmo tempo e no mesmo local. Isso não sucede num Mundial normal. Num Mundial normal, temos, numa cidade, adeptos de dois países, não mais. Aqui, temos 32 países, além de adeptos de todo o mundo que vêm desfrutar do Mundial”, detalhou.



O Campeonato do Mundo estreia-se no Médio Oriente na sua 22.ª edição, que decorre desde 20 de novembro e até 18 de dezembro.