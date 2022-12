Mundial 2022. Croácia qualifica-se para os quartos nas grandes penalidades

Japão e Croácia lutaram arduamente por um lugar nos quartos de final e foi apenas nas grandes penalidades que os croatas conseguiram. No tempo regulamentar o resultado foi de uma igualdade a um golo. A Croácia vai jogar frente ao vencedor do duelo entre Coreia do Sul e Brasil.