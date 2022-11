Mundial Catar 2022: Costa Rica bate Japão e continua na corrida aos `oitavos`

A Costa Rica somou hoje o primeiro triunfo no Mundial de futebol de 2022, depois da goleada por 7-0 sofrida face à Espanha, ao bater o Japão, ‘carrasco’ da Alemanha, por 1-0, na segunda jornada do Grupo E.