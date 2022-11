Portugal - Nigéria, a seleção em direto na RTP

Portugal faz esta quinta-feira o primeiro e último jogo de preparação para o Mundial no Catar. Sem Cristiano Ronaldo, Fernando Santos vai poder testar a forma física do grupo de convocados antes de defrontar o Gana, na próxima semana, em jogo a contar para a fase de grupo do campeonato do mundo.