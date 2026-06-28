África do Sul e Canadá no pontapé de saída dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo

(Com Lusa)

Se os sul-africanos, que foram segundos colocados do Grupo A, atrás do México, nunca tinham chegado tão longe nas três participações anteriores (1998, 2002 e 2010), os canadianos também festejam um feito inédito, após terem ficado pela fase de grupos em 1986 e 2022.Contudo, os canadianos, que organizam este Mundial juntamente com Estados Unidos e México, perderam a possibilidade de jogar em ‘casa’, em Vancouver, este duelo dos 16 ‘avos’, com início agendado para as 20:00 (hora em Lisboa), ao serem relegados para o segundo posto do Grupo B pela Suíça.Este será o único encontro dos 16 ‘avos’ do dia, sendo que na segunda-feira disputar-se-ão o Brasil-Japão (18:00), o Alemanha-Paraguai (21:30) e o Países Baixos-Marrocos (02:00 de terça-feira), que ditará o adversário de sul-africanos ou canadianos nos ‘oitavos’.Na terça-feira jogam-se o Costa do Marfim-Noruega (18:00), o França-Suécia (22:00) e o México-Equadror (02:00 de quarta-feira) e, no dia seguinte, é a vez do Inglaterra-República Democrática do Congo (17:00), do Bélgica-Senegal (21:00) e so Estados Unidos-Bósnia-Herzegovina (01:00 de quinta-feira).O Espanha-Áustria, do qual sairá o possível adversário de Portugal nos ‘oitavos’, joga-se na quinta-feira (20:00), antes precisamente do jogo entre a seleção lusa e a Croácia (00:00 de sexta-feira), em Toronto, a anteceder o Suíça-Argélia (04:00).A fechar os 16 avos de final, na sexta-feira, a Austrália defronta o Egito (19:00), a campeão em título Argentina mede forças com Cabo Verde (23:00) e a Colômbia enfrenta o Gana, de Carlos Queiroz (02:30 de sábado).