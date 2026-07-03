Alemanha despede Nagelsmann e tenta Klopp





(Com Lusa)

“Decidiram [acionistas e conselho da DFB) hoje, por unanimidade e a pedido do presidente da DBF, rescindir imediatamente o contrato com o treinador da seleção nacional Julian Nagelsmann”, refere a Federação alemã na sua página oficial.O organismo acrescenta que o próprio treinador já tinha, na quinta-feira, pedido a exoneração do cargo, após o “resultado dececionante no Mundial2026”, a decorrer nos Estados Unidos, no México e no Canadá.Nagelsmann, que tinha assumido as funções de selecionador da Alemanha em setembro de 2023, viu a equipa ser eliminada na segunda-feira, nos 16 avos de final do Mundial2026, pelo Paraguai, no desempate por grandes penalidades.Antes, os tetracampeões do mundo tinham vencido o Grupo E, com triunfos sobre o estreante Curaçau (7-1) e a Costa do Marfim (2-1), e uma derrota diante do Equador (1-2).“A decisão não foi fácil para mim, a minha prioridade sempre foi o sucesso da equipa. Depois de uma deceção tão amarga, merecem a oportunidade de um novo começo”, referiu o treinador, citado pela DFB.Sob o comando do técnico, de 38 anos, a 'mannschaft' foi eliminada nos quartos de final do Euro2024, organizado pela Alemanha, e perdeu nas meias-finais da Liga das Nações de 2025, também em casa, diante de Portugal, que viria a conquistar o troféu.Na mesma nota, a DFB diz que tem a intenção de iniciar conversações com o conceituado treinador alemão Jürgen Klopp, revelando que o mesmo já tinha sinalizado uma ampla disposição para assumir o cargo.Klopp esteve nove épocas no Liverpool, conseguindo conquistar com os ‘reds’ a Liga dos Campeões e o campeonato, e optou por sair do clube inglês no final de 2023/24.