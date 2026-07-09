Árbitro português João Pinheiro no jogo dos quartos entre Argentina e Suíça

Os também portugueses Bruno Jesus e Luciano Maia vão ser os assistentes, com o canadiano Drew Fischer a ser o quarto árbitro, sendo que o videoárbitro (VAR) será anunciado mais tarde.

Este será o terceiro encontro de João Pinheiro, de 38 anos, no Mundial2026, depois de ter estado no triunfo da Suíça sobre a Bósnia-Herzegovina, por 4-1, na fase de grupos, e na vitória do Canadá sobre a África do Sul, por 1-0, nos 16 avos de final.

João Pinheiro, que apitou a última Supertaça europeia, é o nono árbitro português a marcar presença na fase final de um Campeonato do Mundo, marcando um regresso da arbitragem lusa ao maior palco do futebol de seleções 12 anos depois.

O árbitro natural de Vila Nova de Famalicão está a fazer a estreia em fases finais a nível sénior como árbitro principal, depois de ter estado presente no Europeu de sub-21, em 2023, e nos Mundiais de sub-17, em 2023, e de sub-20, em 2025.

Pinheiro já esteve no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, mas apenas como VAR, e na final da Liga dos Campeões de 2024/25, em que o Paris Saint-Germain venceu o Inter Milão (5-0), como quarto árbitro.