Ausência de Matheus Nunes confirmada, Félix de regresso aos treinos

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Manchester City voltou a ficar afastado do relvado, tal como já tinha acontecido na quinta-feira, e vai mesmo falhar o encontro com os chilenos, informação que já tinha sido adiantada minutos antes da sessão pelo selecionador Roberto Martínez, em conferência de imprensa.

João Félix, que na quinta-feira fez apenas trabalho de recuperação no ginásio, apareceu hoje junto dos jogadores campo, pelo menos durante os primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, a seleção nacional realizou exercícios de aquecimento, com os quatro guarda-redes à parte, como é sempre habitual desde que Martínez assumiu a seleção em 2023.

Este terá sido o último treino sem o quarteto bicampeão europeu do Paris Saint-Germain, com Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos a integrarem os trabalhos da comitiva lusa no sábado.

O Portugal-Chile está agendado para às 18:45 de sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras, e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.