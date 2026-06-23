Cannavaro e as "armas" do Uzbequistão contra Portugal





(Com Lusa)





“Estamos a falar de uma partida contra uma das melhores equipas no Mundial. Tem dos melhores meio campos do mundo, tem um dos melhores avançados da história do futebol. Teremos de jogar e sobretudo teremos de jogar como equipa. Se não formos coesos e unidos não temos hipóteses”, afirmou Fabio Cannavaro, na segunda-feira.Apesar do poderio português, o técnico italiano, que falava em Houston, nos Estados Unidos, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo K, mostrou-se confiante num bom resultado e numa possível surpresa no Campeonato do Mundo.“Quando jogamos concentrados e compactos, podemos enfrentar qualquer seleção. Não vamos só defender. Temos as nossas armas para marcar e criar oportunidades. Mas, também sabemos que um erro a este nível pode ser fatal. Não temos nada a perder. É o nosso primeiro Mundial”, referiu o treinador de 52 anos.Para Cannavaro, campeão mundial em 2006 com a Itália como jogador, Portugal tem jogadores que são bons em todas as situações de uma partida e destacou a facilidade de Cristiano Ronaldo em marcar golos.“Ele marca em qualquer situação, de livre, de contra ataque, até de cantos. Mas Portugal não é só Ronaldo. Tem grandes jogadores, até no banco. É uma equipa que gosta de ter a bola, de controlar o jogo. Sabemos que quanto mais tempo passar, mais nervosos vão ficar e podemos jogar com isso”, confessou.Questionado sobre que vai colocar o central Khusanov, jogador do Manchester City e estrela da equipa, a marcar diretamente Cristiano Ronaldo, o antigo central optou por não desvendar a estratégia.“Vou pensar nisso esta noite [segunda-feira]”, concluiu Cannavaro, sorrindo com a pergunta.A seleção lusa defronta hoje o Uzbequistão, no Estádio NRG, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa) e que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.O Grupo K fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o agrupamento com três pontos, seguida de Portugal e República Ddemocrática do Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue sem pontos.O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, está a decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.