Cannavaro e as "armas" do Uzbequistão contra Portugal

Cannavaro e as "armas" do Uzbequistão contra Portugal

O selecionador do Uzbequistão, o italiano Fabio Cannavaro, considera que a sua equipa tem “armas” para surpreender Portugal, mesmo que se trate de uma das melhores seleções do Mundial2026.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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“Estamos a falar de uma partida contra uma das melhores equipas no Mundial. Tem dos melhores meio campos do mundo, tem um dos melhores avançados da história do futebol. Teremos de jogar e sobretudo teremos de jogar como equipa. Se não formos coesos e unidos não temos hipóteses”, afirmou Fabio Cannavaro, na segunda-feira.

Apesar do poderio português, o técnico italiano, que falava em Houston, nos Estados Unidos, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo K, mostrou-se confiante num bom resultado e numa possível surpresa no Campeonato do Mundo.

“Quando jogamos concentrados e compactos, podemos enfrentar qualquer seleção. Não vamos só defender. Temos as nossas armas para marcar e criar oportunidades. Mas, também sabemos que um erro a este nível pode ser fatal. Não temos nada a perder. É o nosso primeiro Mundial”, referiu o treinador de 52 anos.

Para Cannavaro, campeão mundial em 2006 com a Itália como jogador, Portugal tem jogadores que são bons em todas as situações de uma partida e destacou a facilidade de Cristiano Ronaldo em marcar golos.

“Ele marca em qualquer situação, de livre, de contra ataque, até de cantos. Mas Portugal não é só Ronaldo. Tem grandes jogadores, até no banco. É uma equipa que gosta de ter a bola, de controlar o jogo. Sabemos que quanto mais tempo passar, mais nervosos vão ficar e podemos jogar com isso”, confessou.

Questionado sobre que vai colocar o central Khusanov, jogador do Manchester City e estrela da equipa, a marcar diretamente Cristiano Ronaldo, o antigo central optou por não desvendar a estratégia.

“Vou pensar nisso esta noite [segunda-feira]”, concluiu Cannavaro, sorrindo com a pergunta.

A seleção lusa defronta hoje o Uzbequistão, no Estádio NRG, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa) e que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.

O Grupo K fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o agrupamento com três pontos, seguida de Portugal e República Ddemocrática do Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue sem pontos.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, está a decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

(Com Lusa)

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