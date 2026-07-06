Duelo ibérico no Mundial

No estado do Texas, a seleção portuguesa necessita de vencer pela primeira vez os espanhóis numa fase a eliminar para continuar em prova no torneio, naquele que será o sétimo embate entre as duas nações em grandes competições.



Em Arlington, cidade a cerca de 30 quilómetros de Dallas, Estados Unidos, o selecionador Roberto Martínez vai tentar colocar Portugal pela quarta vez nos ‘quartos’ de um Mundial, depois das campanhas de 1966, 2006 e 2022.



Pela segunda vez, um Mundial vai ter um duelo ibérico no agora chamado ‘mata-mata’, depois de portugueses e espanhóis terem disputado também os oitavos de final em 2010, na África do Sul, com a La Roja a sair vitoriosa, por 1-0, com um golo de David Villa a enviar a equipa na altura de Carlos Queiroz para casa.



Nesse torneio, a Espanha viria mesmo a conquistar o único Mundial da sua história.



Contando também com Europeus, Portugal nunca eliminou a seleção espanhola neste tipo de encontros, mas, em 2025, em Munique, na Alemanha, ultrapassou o rival ibérico para conquistar a Liga das Nações, com um triunfo nas grandes penalidades (5-3), após o 2-2 no tempo regulamentar.



Nos 16 avos de final, Portugal ultrapassou a Croácia (2-1) num jogo frenético em Toronto, no Canadá, com Gonçalo Ramos a marcar o golo da vitória já nos descontos, enquanto a Espanha ‘limpou’ a Áustria, por 3-0, com um ‘bis’ de Mikel Oyarzabal (leva quatro na competição), e continuou sem sofrer golos no Mundial2026.



O duelo vai decorrer no Estádio AT&T, recinto que vai 94.000 espetadores nas bancadas, naquele que é o complexo com maior capacidade do Mundial2026.



A casa dos Dallas Comboys, equipa da Liga de futebol americano (NFL), tem uma cobertura retrátil, é climatizado e conta com um ecrã gigante suspenso sobre o relvado.



O Portugal-Espanha está agendado para as 14:00 locais (20:00 horas de Lisboa), terá arbitragem do inglês Anthony Taylor e será transmitido em direto pela RTP1.



O vencedor defronta nos quartos de final os Estados Unidos ou a Bélgica, que se defrontam em Seattle, num encontro agendado para as 17:00 (01:00 de terça-feira) e marcado desde já pela polémica, face à inexplicável ‘despenalização’ de Folarin Balogun.



O jogador foi expulso nos ’16 avos’, com vermelho direto, face à Bósnia-Herzegovina, mas, por ‘artes mágicas’, a FIFA suspendeu o castigo do jogador norte-americano, numa decisão que já levou a federação belga, naturalmente, a protestar.



(Com Lusa)

