Elye Wahi envolvido em esquema de apostas ilegais





(Com Lusa)

A Federação Costa-marfinense de Futebol deu conta da impossibilidade de obter a autorização administrativa necessária para a entrada em território canadiano do avançado do Nice, de 23 anos, que vai permanecer nos Estados Unidos até ao regresso da seleção.Wahi, que foi titular na segunda-feira na vitória frente ao Equador (1-0), em Filadélfia, está sob investigação após a Liga francesa ter detetado um "volume invulgar de apostas" internacionais para que o avançado visse um cartão amarelo num jogo entre o Nice e o Metz, em maio.O alerta partiu de parceiros que monitorizam os mercados de apostas desportivas.As informações sobre o encontro, que terminou 0-0 e no qual Wahi acabou mesmo por ser admoestado com um cartão amarelo, já foram enviadas pela Liga gaulesa para a federação francesa e para as autoridades policiais.A este propósito, o Ministério Público de Marselha confirmou à agência noticiosa AP que um futebolista de 23 anos, que alinha na Liga francesa, tinha sido detido em 29 de maio para interrogatório.A investigação em curso foca-se em crimes de fraude organizada, corrupção desportiva organizada, recetação e branqueamento de capitais. O avançado foi libertado após os esclarecimentos à polícia.A FIF garantiu que não recebeu qualquer notificação judicial oficial, expressando total confiança e apoio ao avançado, a quem consideram "um membro importante da seleção nacional", enquanto os representantes de Wahi não comentaram as acusações.A Costa do Marfim disputa a liderança do Grupo E, no sábado, em Toronto, no Canadá, frente à Alemanha, que também venceu na estreia no Mundial2026, diante de Curação, por 7-1.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a primeiro de sempre com 48 seleções, vai ser disputada até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.