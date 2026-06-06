Mundial 2026
Futebol Internacional
Estádios e jogos do Campeonato do Mundo de 2026
O Campeonato do Mundo de 2026 representa um marco na história do futebol, não apenas pelo aumento do número de seleções participantes, mas também pela sua organização conjunta entre três países: Estados Unidos, Canadá e México.
Um dos aspetos mais relevantes desta edição é a escolha dos estádios que refletem modernidade, dimensão e diversidade cultural.
Nos Estados Unidos concentra-se a maior parte das infraestruturas selecionadas. Estádios como o MetLife Stadium, que acolherá a final, destacam-se pela enorme capacidade e importância no panorama desportivo. Outros recintos, como o SoFi Stadium e o Mercedes-Benz Stadium, são exemplos de inovação tecnológica, com estruturas modernas e soluções arquitetónicas avançadas, incluindo tetos retráteis e sistemas sustentáveis.
Estes estádios demonstram o investimento significativo dos Estados Unidos na criação de condições de excelência para um evento desta magnitude.
O Canadá, embora com menor número de estádios, apresenta igualmente infraestruturas de elevada qualidade. O BMO Field foi ampliado para responder às exigências do torneio, enquanto o BC Place se destaca pelo seu design moderno e cobertura retrátil. A participação canadiana evidencia um equilíbrio entre modernização e funcionalidade.
Por sua vez, o México traz uma dimensão histórica ao Mundial de 2026. O emblemático Estadio Azteca, que já recebeu finais em edições anteriores, simboliza a tradição do futebol mundial e será novamente palco de momentos marcantes. A este juntam-se o Estadio BBVA e o Estadio Akron, ambos exemplos de modernidade e integração paisagística.
Em conclusão, os estádios do Mundial de 2026 representam uma combinação única de história, inovação e diversidade. A distribuição geográfica e a qualidade das infraestruturas garantem, esperam os organizadores, não só a realização de um grande evento desportivo, mas também uma experiência global enriquecedora para jogadores e adeptos.
15/06 (23h00) Arábia Saudita - Uruguai
21/06 (23h00) Uruguai - Cabo Verde
24/06 (23h00) Escócia - Brasil
28/06 (00h30) Colômbia - Portugal
03/07 (23h00) 16 avos de final: 1J - 2H
11/07 (22h00) Quartos de final
18/07 (22h00) Jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares
Lumen Field (Estádio de Seattle): Famoso pela sua acústica desenhada para amplificar o barulho do público e pelo formato em "U" que oferece vistas para o centro de Seattle. Tem capacidade para 69.000 adeptos.
Nos Estados Unidos concentra-se a maior parte das infraestruturas selecionadas. Estádios como o MetLife Stadium, que acolherá a final, destacam-se pela enorme capacidade e importância no panorama desportivo. Outros recintos, como o SoFi Stadium e o Mercedes-Benz Stadium, são exemplos de inovação tecnológica, com estruturas modernas e soluções arquitetónicas avançadas, incluindo tetos retráteis e sistemas sustentáveis.
Estes estádios demonstram o investimento significativo dos Estados Unidos na criação de condições de excelência para um evento desta magnitude.
O Canadá, embora com menor número de estádios, apresenta igualmente infraestruturas de elevada qualidade. O BMO Field foi ampliado para responder às exigências do torneio, enquanto o BC Place se destaca pelo seu design moderno e cobertura retrátil. A participação canadiana evidencia um equilíbrio entre modernização e funcionalidade.
Por sua vez, o México traz uma dimensão histórica ao Mundial de 2026. O emblemático Estadio Azteca, que já recebeu finais em edições anteriores, simboliza a tradição do futebol mundial e será novamente palco de momentos marcantes. A este juntam-se o Estadio BBVA e o Estadio Akron, ambos exemplos de modernidade e integração paisagística.
Em conclusão, os estádios do Mundial de 2026 representam uma combinação única de história, inovação e diversidade. A distribuição geográfica e a qualidade das infraestruturas garantem, esperam os organizadores, não só a realização de um grande evento desportivo, mas também uma experiência global enriquecedora para jogadores e adeptos.
Os Estados Unidos (11 estádios) recebem a maior parte dos jogos, com infraestruturas modernas e gigantescas
MetLife Stadium (Estádio de Nova Iorque/Nova Jérsia): Localizado em East Rutherford, tem capacidade para 82.500 espetadores e foi o escolhido pela FIFA para receber a Grande Final do torneio. É a casa dos Giants e dos Jets da NFL.
(Foto: Francois Nel - Getty Images via AFP)
13/06 (23h00) Brasil - Marrocos
16/06 (20h00) França - Senegal
23/06 (01h00) Noruega - Senegal
25/06 (21h00) Equador - Alemanha
27/06 (22h00) Panamá - Inglaterra
30/06 (22h00) 16 avos de final: 1I e 3C/D/F/G/H
05/07 (21h00) Oitavos de final
19/07 (20h00) Final
AT&T Stadium (Estádio de Dallas): Situado em Arlington, destaca-se pelo seu teto retrátil e pelo ecrã gigante suspenso ao centro. Tem capacidade para 80.000 pessoas (expansível) e acolherá uma das meias-finais.
16/06 (20h00) França - Senegal
23/06 (01h00) Noruega - Senegal
25/06 (21h00) Equador - Alemanha
27/06 (22h00) Panamá - Inglaterra
30/06 (22h00) 16 avos de final: 1I e 3C/D/F/G/H
05/07 (21h00) Oitavos de final
19/07 (20h00) Final
AT&T Stadium (Estádio de Dallas): Situado em Arlington, destaca-se pelo seu teto retrátil e pelo ecrã gigante suspenso ao centro. Tem capacidade para 80.000 pessoas (expansível) e acolherá uma das meias-finais.
(Foto: Mark Felix - AFP)
14/06 (21h00) Países Baixos - Japão
17/06 (21h00) Inglaterra - Croácia
22/06 (18h00) Argentina - Áustria
26/06 (00h00) Japão - Suécia
28/06 (03h00) Jordânia - Argentina
30/06 (18h00) 16 avos de final: 2E - 2I
03/07 (19h00) 16 avos de final: 2D - 2G
06/07 (20h00) oitavos de final
14/07 (20h00) meia-final
Mercedes-Benz Stadium (Estádio de Atlanta): Inaugurado em 2017, possui uma arquitetura futurista com teto retrátil em formato de oclusor fotográfico e um ecrã de 360 graus. Alberga 71.000 adeptos e será o palco da outra meia-final.
14/06 (21h00) Países Baixos - Japão
17/06 (21h00) Inglaterra - Croácia
22/06 (18h00) Argentina - Áustria
26/06 (00h00) Japão - Suécia
28/06 (03h00) Jordânia - Argentina
30/06 (18h00) 16 avos de final: 2E - 2I
03/07 (19h00) 16 avos de final: 2D - 2G
06/07 (20h00) oitavos de final
14/07 (20h00) meia-final
Mercedes-Benz Stadium (Estádio de Atlanta): Inaugurado em 2017, possui uma arquitetura futurista com teto retrátil em formato de oclusor fotográfico e um ecrã de 360 graus. Alberga 71.000 adeptos e será o palco da outra meia-final.
(Foto: Amanda Perobelli - Reuters)
15/06 (17h00) Espanha - Cabo Verde
18/06 (17h00) Rep. Checa - África do Sul
21/06 (17h00) Espanha - Arábia Saudita
24/06 (23h00) Marrocos - Haiti
28/06 (00h30) RD Congo - Uzbequistão
01/07 (17h00) 16 avos de final: 1L - 3E/H/I/J/K
07/07 (17h00) oitavos de final
15/07 (20h00) meia-final
SoFi Stadium (Estádio de Los Angeles): Localizado em Inglewood, é um dos recintos mais caros e modernos do mundo, coberto por uma cobertura fixa de ETFE transparente e equipado com o ecrã circular "Infinity Screen". Capacidade para 70.000 espetadores.
15/06 (17h00) Espanha - Cabo Verde
18/06 (17h00) Rep. Checa - África do Sul
21/06 (17h00) Espanha - Arábia Saudita
24/06 (23h00) Marrocos - Haiti
28/06 (00h30) RD Congo - Uzbequistão
01/07 (17h00) 16 avos de final: 1L - 3E/H/I/J/K
07/07 (17h00) oitavos de final
15/07 (20h00) meia-final
SoFi Stadium (Estádio de Los Angeles): Localizado em Inglewood, é um dos recintos mais caros e modernos do mundo, coberto por uma cobertura fixa de ETFE transparente e equipado com o ecrã circular "Infinity Screen". Capacidade para 70.000 espetadores.
(Foto: Reuters)
13/06 (02h00) Estados Unidos - Paraguai
16/06 (02h00) Irão - Nova Zelândia
18/06 (20h00) Suíça - Bósnia e Herzegovina
21/06 (20h00) Bélgica - Irão
26/06 (03h00) Turquia - Estados Unidos
28/06 (20h00) 16 avos de final: 2A - 2B
02/07 (20h00) 16 avos de final: 1H - 2J
10/07 (20h00) Quartos de final
NRG Stadium (Estádio de Houston): Arena multiusos com teto retrátil e relvado natural amovível. Tem capacidade para 72.220 pessoas e será o estádio onde a Seleção de Portugal jogará os seus jogos da fase de grupos.
13/06 (02h00) Estados Unidos - Paraguai
16/06 (02h00) Irão - Nova Zelândia
18/06 (20h00) Suíça - Bósnia e Herzegovina
21/06 (20h00) Bélgica - Irão
26/06 (03h00) Turquia - Estados Unidos
28/06 (20h00) 16 avos de final: 2A - 2B
02/07 (20h00) 16 avos de final: 1H - 2J
10/07 (20h00) Quartos de final
NRG Stadium (Estádio de Houston): Arena multiusos com teto retrátil e relvado natural amovível. Tem capacidade para 72.220 pessoas e será o estádio onde a Seleção de Portugal jogará os seus jogos da fase de grupos.
(Foto: Troy Taormina-USA TODAY Sports - Reuters)
14/06 (18h00) Alemanha - Curaçau
17/06 (18h00) Portugal - RD Congo
20/06 (18h00) Países Baixos - Suécia
23/06 (18h00) Portugal - Uzbequistão
27/06 (01h00) Cabo Verde - Arábia Saudita
29/06 (06h00) 16 avos de final: 1C - 2F
04/07 (18h00) Oitavos de final
Hard Rock Stadium (Estádio de Miami): Recinto habituado a grandes eventos como o Super Bowl e o GP de Fórmula 1 de Miami. Tem capacidade para 64.767 espetadores e conta com uma ampla cobertura que protege o público do sol.
(Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports - Reuters)
14/06 (18h00) Alemanha - Curaçau
17/06 (18h00) Portugal - RD Congo
20/06 (18h00) Países Baixos - Suécia
23/06 (18h00) Portugal - Uzbequistão
27/06 (01h00) Cabo Verde - Arábia Saudita
29/06 (06h00) 16 avos de final: 1C - 2F
04/07 (18h00) Oitavos de final
Hard Rock Stadium (Estádio de Miami): Recinto habituado a grandes eventos como o Super Bowl e o GP de Fórmula 1 de Miami. Tem capacidade para 64.767 espetadores e conta com uma ampla cobertura que protege o público do sol.
(Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports - Reuters)
15/06 (23h00) Arábia Saudita - Uruguai
21/06 (23h00) Uruguai - Cabo Verde
24/06 (23h00) Escócia - Brasil
28/06 (00h30) Colômbia - Portugal
03/07 (23h00) 16 avos de final: 1J - 2H
11/07 (22h00) Quartos de final
18/07 (22h00) Jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares
Lumen Field (Estádio de Seattle): Famoso pela sua acústica desenhada para amplificar o barulho do público e pelo formato em "U" que oferece vistas para o centro de Seattle. Tem capacidade para 69.000 adeptos.
(Foto: Jason Redmond - AFP)
15/06 (20h00) Bélgica - Egito
19/06 (20h00) EUA - Austrália
24/06 (20h00) Bósnia e Herzegovina - Qatar
27/06 (04h00) Egito - Irão
01/07 (21h00) 16 avos de final: 1G - 3A/E/H/I/J
07/07 (01h00) oitavos de final
Levi's Stadium (Estádio de São Francisco/Santa Clara): Um dos estádios mais ecológicos dos EUA, equipado com painéis solares e um teto verde acessível. Alberga 68.500 espetadores.
15/06 (20h00) Bélgica - Egito
19/06 (20h00) EUA - Austrália
24/06 (20h00) Bósnia e Herzegovina - Qatar
27/06 (04h00) Egito - Irão
01/07 (21h00) 16 avos de final: 1G - 3A/E/H/I/J
07/07 (01h00) oitavos de final
Levi's Stadium (Estádio de São Francisco/Santa Clara): Um dos estádios mais ecológicos dos EUA, equipado com painéis solares e um teto verde acessível. Alberga 68.500 espetadores.
(Foto: Josh Edelson - AFP)
13/06 (20h00) Qatar - Suíça
17/06 (05h00) Áustria - Jordânia
19/06 (05h00) Turquia - Paraguai
23/06 (04h00) Jordânia - Argélia
26/06 (03h00) Paraguai - Austrália
02/07 (01h00) 16 avos de final: 1D - 3B/E/F/I/J
Arrowhead Stadium (Estádio de Kansas City): Conhecido historicamente por ser o estádio exterior mais ruidoso do mundo segundo o Guinness World Records. Tem capacidade para 76.416 pessoas.
13/06 (20h00) Qatar - Suíça
17/06 (05h00) Áustria - Jordânia
19/06 (05h00) Turquia - Paraguai
23/06 (04h00) Jordânia - Argélia
26/06 (03h00) Paraguai - Austrália
02/07 (01h00) 16 avos de final: 1D - 3B/E/F/I/J
Arrowhead Stadium (Estádio de Kansas City): Conhecido historicamente por ser o estádio exterior mais ruidoso do mundo segundo o Guinness World Records. Tem capacidade para 76.416 pessoas.
(Foto: Jay Biggerstaff - AFP)
17/06 (02h00) Argentina - Argélia
21/06 (01h00) Equador - Curaçau
26/06 (00h00) Tunísia - Países Baixos
28/06 (03h00) Argélia - Austrália
04/07 (02h30) 16 avos de final: 1K - 3D/E/I/J/L
12/07 (02h00) Quartos de final
Lincoln Financial Field (Estádio de Filadélfia): Inaugurado em 2003, conta com sistemas de energia renovável (eólica e solar) integrados na sua estrutura. Capacidade para 69.176 espetadores.
17/06 (02h00) Argentina - Argélia
21/06 (01h00) Equador - Curaçau
26/06 (00h00) Tunísia - Países Baixos
28/06 (03h00) Argélia - Austrália
04/07 (02h30) 16 avos de final: 1K - 3D/E/I/J/L
12/07 (02h00) Quartos de final
Lincoln Financial Field (Estádio de Filadélfia): Inaugurado em 2003, conta com sistemas de energia renovável (eólica e solar) integrados na sua estrutura. Capacidade para 69.176 espetadores.
(Foto: Susana Vera - Reuters)
15/06 (00h00) Costa do Marfim - Equador
20/06 (02h00) Brasil - Haiti
22/06 (22h00) França - Iraque
25/06 (21h00) Curaçau - Costa do Marfim
27/06 (22h00) Croácia - Gana
04/07 (22h00) oitavos de final
Gillette Stadium (Estádio de Boston): Localizado em Foxborough, apresenta um farol icónico e uma ponte pedonal por trás de uma das balizas. Tem capacidade para 65.878 adeptos.
15/06 (00h00) Costa do Marfim - Equador
20/06 (02h00) Brasil - Haiti
22/06 (22h00) França - Iraque
25/06 (21h00) Curaçau - Costa do Marfim
27/06 (22h00) Croácia - Gana
04/07 (22h00) oitavos de final
Gillette Stadium (Estádio de Boston): Localizado em Foxborough, apresenta um farol icónico e uma ponte pedonal por trás de uma das balizas. Tem capacidade para 65.878 adeptos.
(Foto: Michael Owens - AFP)
14/06 (02h00) Haiti - Escócia
16/06 (23h00) Iraque - Noruega
19/06 (23h00) Escócia - Marrocos
23/06 (21h00) Inglaterra - Gana
26/06 (20h00) Noruega - França
29/06 (21h30) 16 avos de final: 1E - 3 A/B/C/D/F
09/07 (21h00) quartos de final
México (3 estádios)
Estádio Azteca (Cidade do México): O templo histórico do futebol mundial torna-se o primeiro estádio a acolher três edições do torneio (1970, 1986 e 2026). Será o palco do Jogo de Abertura e tem capacidade para 87.523 espetadores.
14/06 (02h00) Haiti - Escócia
16/06 (23h00) Iraque - Noruega
19/06 (23h00) Escócia - Marrocos
23/06 (21h00) Inglaterra - Gana
26/06 (20h00) Noruega - França
29/06 (21h30) 16 avos de final: 1E - 3 A/B/C/D/F
09/07 (21h00) quartos de final
México (3 estádios)
Estádio Azteca (Cidade do México): O templo histórico do futebol mundial torna-se o primeiro estádio a acolher três edições do torneio (1970, 1986 e 2026). Será o palco do Jogo de Abertura e tem capacidade para 87.523 espetadores.
(Foto: Tomas Perez - EPA)
11/06 (20h00) México - África do Sul
18/06 (03h00) Uzbequistão - Colômbia
25/06 (02h00) Rep. Checa - México
01/07 (02h00) 16 avos de final: 1A - 3C/E/F/H/I
06/07 (01h00) oitavos de final
Estádio BBVA (Estádio de Monterrey): Apelidado de "O Gigante de Aço", destaca-se pela sua estrutura metálica curva e pela vista para a montanha Cerro de la Silla. Tem capacidade para 53.500 pessoas.
11/06 (20h00) México - África do Sul
18/06 (03h00) Uzbequistão - Colômbia
25/06 (02h00) Rep. Checa - México
01/07 (02h00) 16 avos de final: 1A - 3C/E/F/H/I
06/07 (01h00) oitavos de final
Estádio BBVA (Estádio de Monterrey): Apelidado de "O Gigante de Aço", destaca-se pela sua estrutura metálica curva e pela vista para a montanha Cerro de la Silla. Tem capacidade para 53.500 pessoas.
(Foto: Daniel Becerril - Reuters)
15/06 (03h00) Suécia - Tunísia
21/06 (03h00) Tunísia - Japão
25/06 (02h00) África do Sul - Coreia do Sul
30/06 (02h00) 32 avos: 1F - 2C
Estádio Akron (Estádio de Guadalajara): Apresenta um design exterior que simula a forma de um vulcão coroado por uma nuvem (a cobertura branca). Alberga 48.000 adeptos.
15/06 (03h00) Suécia - Tunísia
21/06 (03h00) Tunísia - Japão
25/06 (02h00) África do Sul - Coreia do Sul
30/06 (02h00) 32 avos: 1F - 2C
Estádio Akron (Estádio de Guadalajara): Apresenta um design exterior que simula a forma de um vulcão coroado por uma nuvem (a cobertura branca). Alberga 48.000 adeptos.
(Foto: Henry Romero - Reuters)
12/06 (03h00) Coreia do Sul - Rep. Checa
19/06 (02h00) México - Coreia do Sul
24/06 (03h00) Colômbia - RD Congo
27/06 (01h00) Uruguai - Espanha
Canadá (2 estádios)
BC Place (Vancouver): Localizado na costa oeste, possui uma imponente estrutura de suporte por cabos e um teto retrátil redesenhado em 2011. Tem capacidade para 54.500 espetadores.
12/06 (03h00) Coreia do Sul - Rep. Checa
19/06 (02h00) México - Coreia do Sul
24/06 (03h00) Colômbia - RD Congo
27/06 (01h00) Uruguai - Espanha
Canadá (2 estádios)
BC Place (Vancouver): Localizado na costa oeste, possui uma imponente estrutura de suporte por cabos e um teto retrátil redesenhado em 2011. Tem capacidade para 54.500 espetadores.
(Foto: Rich Lam - Getty Images via AFP)
14/06 (05h00) Austrália - Turquia
18/06 (23h00) Canadá - Qatar
22/06 (02h00) Nova Zelândia - Egito
24/06 (20h00) Suíça - Canadá
27/06 (04h00) Nova Zelândia - Bélgica
03/07 (04h00) 16 avos de final: 1B - 3E/F/G/I/J
07/07 (21h00) oitavos de final
BMO Field (Estádio de Toronto): O menor recinto do torneio, originalmente focado no futebol europeu (soccer). Passou por obras de expansão das bancadas e cobertura para acolher 45.000 adeptos durante o Mundial.
14/06 (05h00) Austrália - Turquia
18/06 (23h00) Canadá - Qatar
22/06 (02h00) Nova Zelândia - Egito
24/06 (20h00) Suíça - Canadá
27/06 (04h00) Nova Zelândia - Bélgica
03/07 (04h00) 16 avos de final: 1B - 3E/F/G/I/J
07/07 (21h00) oitavos de final
BMO Field (Estádio de Toronto): O menor recinto do torneio, originalmente focado no futebol europeu (soccer). Passou por obras de expansão das bancadas e cobertura para acolher 45.000 adeptos durante o Mundial.
(Foto: Cole Burston - AFP)
12/06 (20h00) Canadá - Bósnia e Herzegovina
18/06 (00h00) Gana - Panamá
20/06 (21h00) Alemanha Costa do Marfim
24/06 (00h00) Panamá - Croácia
26/06 (20h00) Senegal - Iraque
03/07 (00h00) 16 avos de final: 2K - 2L
Os jogos de Portugal na primeira fase da competição realizam-se nos Estados Unidos:
Portugal - RD Congo
Data: 17 de junho (quarta-feira)
Hora: 18:00 (Hora de Portugal)
Local: NRG Stadium, Houston (Texas)
Portugal - Uzbequistão
Data: 23 de junho (terça-feira)
Hora: 18:00 (Hora de Portugal)
Local: NRG Stadium, Houston (Texas)
Colômbia - Portugal
Data: 28 de junho (domingo)
Hora: 00:30 (Hora de Portugal)
Local: Hard Rock Stadium, Miami (Flórida)
12/06 (20h00) Canadá - Bósnia e Herzegovina
18/06 (00h00) Gana - Panamá
20/06 (21h00) Alemanha Costa do Marfim
24/06 (00h00) Panamá - Croácia
26/06 (20h00) Senegal - Iraque
03/07 (00h00) 16 avos de final: 2K - 2L
Os jogos de Portugal na primeira fase da competição realizam-se nos Estados Unidos:
Portugal - RD Congo
Data: 17 de junho (quarta-feira)
Hora: 18:00 (Hora de Portugal)
Local: NRG Stadium, Houston (Texas)
Portugal - Uzbequistão
Data: 23 de junho (terça-feira)
Hora: 18:00 (Hora de Portugal)
Local: NRG Stadium, Houston (Texas)
Colômbia - Portugal
Data: 28 de junho (domingo)
Hora: 00:30 (Hora de Portugal)
Local: Hard Rock Stadium, Miami (Flórida)