Estádios e jogos do Campeonato do Mundo de 2026

Os Estados Unidos (11 estádios) recebem a maior parte dos jogos, com infraestruturas modernas e gigantescas





MetLife Stadium (Estádio de Nova Iorque/Nova Jérsia): Localizado em East Rutherford, tem capacidade para 82.500 espetadores e foi o escolhido pela FIFA para receber a Grande Final do torneio. É a casa dos Giants e dos Jets da NFL.

(Foto: Francois Nel - Getty Images via AFP) (Foto: Francois Nel - Getty Images via AFP)





13/06 (23h00) Brasil - Marrocos

16/06 (20h00) França - Senegal

23/06 (01h00) Noruega - Senegal

25/06 (21h00) Equador - Alemanha

27/06 (22h00) Panamá - Inglaterra

30/06 (22h00) 16 avos de final: 1I e 3C/D/F/G/H

05/07 (21h00) Oitavos de final

19/07 (20h00) Final



AT&T Stadium (Estádio de Dallas): Situado em Arlington, destaca-se pelo seu teto retrátil e pelo ecrã gigante suspenso ao centro. Tem capacidade para 80.000 pessoas (expansível) e acolherá uma das meias-finais.

(Foto: Mark Felix - AFP)



14/06 (21h00) Países Baixos - Japão

17/06 (21h00) Inglaterra - Croácia

22/06 (18h00) Argentina - Áustria

26/06 (00h00) Japão - Suécia

28/06 (03h00) Jordânia - Argentina

30/06 (18h00) 16 avos de final: 2E - 2I

03/07 (19h00) 16 avos de final: 2D - 2G

06/07 (20h00) oitavos de final

14/07 (20h00) meia-final





Mercedes-Benz Stadium (Estádio de Atlanta): Inaugurado em 2017, possui uma arquitetura futurista com teto retrátil em formato de oclusor fotográfico e um ecrã de 360 graus. Alberga 71.000 adeptos e será o palco da outra meia-final. (Foto: Mark Felix - AFP)Mercedes-Benz Stadium (Estádio de Atlanta): Inaugurado em 2017, possui uma arquitetura futurista com teto retrátil em formato de oclusor fotográfico e um ecrã de 360 graus. Alberga 71.000 adeptos e será o palco da outra meia-final.

(Foto: Amanda Perobelli - Reuters)



15/06 (17h00) Espanha - Cabo Verde

18/06 (17h00) Rep. Checa - África do Sul

21/06 (17h00) Espanha - Arábia Saudita

24/06 (23h00) Marrocos - Haiti

28/06 (00h30) RD Congo - Uzbequistão

01/07 (17h00) 16 avos de final: 1L - 3E/H/I/J/K

07/07 (17h00) oitavos de final

15/07 (20h00) meia-final



SoFi Stadium (Estádio de Los Angeles): Localizado em Inglewood, é um dos recintos mais caros e modernos do mundo, coberto por uma cobertura fixa de ETFE transparente e equipado com o ecrã circular "Infinity Screen". Capacidade para 70.000 espetadores. (Foto: Amanda Perobelli - Reuters)SoFi Stadium (Estádio de Los Angeles): Localizado em Inglewood, é um dos recintos mais caros e modernos do mundo, coberto por uma cobertura fixa de ETFE transparente e equipado com o ecrã circular "Infinity Screen". Capacidade para 70.000 espetadores.

(Foto: Reuters)



13/06 (02h00) Estados Unidos - Paraguai

16/06 (02h00) Irão - Nova Zelândia

18/06 (20h00) Suíça - Bósnia e Herzegovina

21/06 (20h00) Bélgica - Irão

26/06 (03h00) Turquia - Estados Unidos

28/06 (20h00) 16 avos de final: 2A - 2B

02/07 (20h00) 16 avos de final: 1H - 2J

10/07 (20h00) Quartos de final



NRG Stadium (Estádio de Houston): Arena multiusos com teto retrátil e relvado natural amovível. Tem capacidade para 72.220 pessoas e será o estádio onde a Seleção de Portugal jogará os seus jogos da fase de grupos. (Foto: Reuters)NRG Stadium (Estádio de Houston): Arena multiusos com teto retrátil e relvado natural amovível. Tem capacidade para 72.220 pessoas e será o estádio onde a Seleção de Portugal jogará os seus jogos da fase de grupos.

(Foto: Troy Taormina-USA TODAY Sports - Reuters)



14/06 (18h00) Alemanha - Curaçau

17/06 (18h00) Portugal - RD Congo

20/06 (18h00) Países Baixos - Suécia

23/06 (18h00) Portugal - Uzbequistão

27/06 (01h00) Cabo Verde - Arábia Saudita

29/06 (06h00) 16 avos de final: 1C - 2F

04/07 (18h00) Oitavos de final



Hard Rock Stadium (Estádio de Miami): Recinto habituado a grandes eventos como o Super Bowl e o GP de Fórmula 1 de Miami. Tem capacidade para 64.767 espetadores e conta com uma ampla cobertura que protege o público do sol.

(Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports - Reuters) (Foto: Troy Taormina-USA TODAY Sports - Reuters)Hard Rock Stadium (Estádio de Miami): Recinto habituado a grandes eventos como o Super Bowl e o GP de Fórmula 1 de Miami. Tem capacidade para 64.767 espetadores e conta com uma ampla cobertura que protege o público do sol.(Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports - Reuters)



15/06 (23h00) Arábia Saudita - Uruguai

21/06 (23h00) Uruguai - Cabo Verde

24/06 (23h00) Escócia - Brasil

28/06 (00h30) Colômbia - Portugal

03/07 (23h00) 16 avos de final: 1J - 2H

11/07 (22h00) Quartos de final

18/07 (22h00) Jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares



Lumen Field (Estádio de Seattle): Famoso pela sua acústica desenhada para amplificar o barulho do público e pelo formato em "U" que oferece vistas para o centro de Seattle. Tem capacidade para 69.000 adeptos.

(Foto: Jason Redmond - AFP)



15/06 (20h00) Bélgica - Egito

19/06 (20h00) EUA - Austrália

24/06 (20h00) Bósnia e Herzegovina - Qatar

27/06 (04h00) Egito - Irão

01/07 (21h00) 16 avos de final: 1G - 3A/E/H/I/J

07/07 (01h00) oitavos de final



Levi's Stadium (Estádio de São Francisco/Santa Clara): Um dos estádios mais ecológicos dos EUA, equipado com painéis solares e um teto verde acessível. Alberga 68.500 espetadores. (Foto: Jason Redmond - AFP)Levi's Stadium (Estádio de São Francisco/Santa Clara): Um dos estádios mais ecológicos dos EUA, equipado com painéis solares e um teto verde acessível. Alberga 68.500 espetadores.

(Foto: Josh Edelson - AFP)



13/06 (20h00) Qatar - Suíça

17/06 (05h00) Áustria - Jordânia

19/06 (05h00) Turquia - Paraguai

23/06 (04h00) Jordânia - Argélia

26/06 (03h00) Paraguai - Austrália

02/07 (01h00) 16 avos de final: 1D - 3B/E/F/I/J



Arrowhead Stadium (Estádio de Kansas City): Conhecido historicamente por ser o estádio exterior mais ruidoso do mundo segundo o Guinness World Records. Tem capacidade para 76.416 pessoas. (Foto: Josh Edelson - AFP)Arrowhead Stadium (Estádio de Kansas City): Conhecido historicamente por ser o estádio exterior mais ruidoso do mundo segundo o Guinness World Records. Tem capacidade para 76.416 pessoas.

(Foto: Jay Biggerstaff - AFP)



17/06 (02h00) Argentina - Argélia

21/06 (01h00) Equador - Curaçau

26/06 (00h00) Tunísia - Países Baixos

28/06 (03h00) Argélia - Austrália

04/07 (02h30) 16 avos de final: 1K - 3D/E/I/J/L

12/07 (02h00) Quartos de final



Lincoln Financial Field (Estádio de Filadélfia): Inaugurado em 2003, conta com sistemas de energia renovável (eólica e solar) integrados na sua estrutura. Capacidade para 69.176 espetadores. (Foto: Jay Biggerstaff - AFP)Lincoln Financial Field (Estádio de Filadélfia): Inaugurado em 2003, conta com sistemas de energia renovável (eólica e solar) integrados na sua estrutura. Capacidade para 69.176 espetadores.

(Foto: Susana Vera - Reuters)



15/06 (00h00) Costa do Marfim - Equador

20/06 (02h00) Brasil - Haiti

22/06 (22h00) França - Iraque

25/06 (21h00) Curaçau - Costa do Marfim

27/06 (22h00) Croácia - Gana

04/07 (22h00) oitavos de final



Gillette Stadium (Estádio de Boston): Localizado em Foxborough, apresenta um farol icónico e uma ponte pedonal por trás de uma das balizas. Tem capacidade para 65.878 adeptos. (Foto: Susana Vera - Reuters)Gillette Stadium (Estádio de Boston): Localizado em Foxborough, apresenta um farol icónico e uma ponte pedonal por trás de uma das balizas. Tem capacidade para 65.878 adeptos.

(Foto: Michael Owens - AFP)



14/06 (02h00) Haiti - Escócia

16/06 (23h00) Iraque - Noruega

19/06 (23h00) Escócia - Marrocos

23/06 (21h00) Inglaterra - Gana

26/06 (20h00) Noruega - França

29/06 (21h30) 16 avos de final: 1E - 3 A/B/C/D/F

09/07 (21h00) quartos de final



México (3 estádios)



Estádio Azteca (Cidade do México): O templo histórico do futebol mundial torna-se o primeiro estádio a acolher três edições do torneio (1970, 1986 e 2026). Será o palco do Jogo de Abertura e tem capacidade para 87.523 espetadores. (Foto: Michael Owens - AFP)Estádio Azteca (Cidade do México): O templo histórico do futebol mundial torna-se o primeiro estádio a acolher três edições do torneio (1970, 1986 e 2026). Será o palco do Jogo de Abertura e tem capacidade para 87.523 espetadores.

(Foto: Tomas Perez - EPA)



11/06 (20h00) México - África do Sul

18/06 (03h00) Uzbequistão - Colômbia

25/06 (02h00) Rep. Checa - México

01/07 (02h00) 16 avos de final: 1A - 3C/E/F/H/I

06/07 (01h00) oitavos de final



Estádio BBVA (Estádio de Monterrey): Apelidado de "O Gigante de Aço", destaca-se pela sua estrutura metálica curva e pela vista para a montanha Cerro de la Silla. Tem capacidade para 53.500 pessoas. (Foto: Tomas Perez - EPA)Estádio BBVA (Estádio de Monterrey): Apelidado de "O Gigante de Aço", destaca-se pela sua estrutura metálica curva e pela vista para a montanha Cerro de la Silla. Tem capacidade para 53.500 pessoas.

(Foto: Daniel Becerril - Reuters)



15/06 (03h00) Suécia - Tunísia

21/06 (03h00) Tunísia - Japão

25/06 (02h00) África do Sul - Coreia do Sul

30/06 (02h00) 32 avos: 1F - 2C



Estádio Akron (Estádio de Guadalajara): Apresenta um design exterior que simula a forma de um vulcão coroado por uma nuvem (a cobertura branca). Alberga 48.000 adeptos. (Foto: Daniel Becerril - Reuters)Estádio Akron (Estádio de Guadalajara): Apresenta um design exterior que simula a forma de um vulcão coroado por uma nuvem (a cobertura branca). Alberga 48.000 adeptos.

(Foto: Henry Romero - Reuters)



12/06 (03h00) Coreia do Sul - Rep. Checa

19/06 (02h00) México - Coreia do Sul

24/06 (03h00) Colômbia - RD Congo

27/06 (01h00) Uruguai - Espanha



Canadá (2 estádios)



BC Place (Vancouver): Localizado na costa oeste, possui uma imponente estrutura de suporte por cabos e um teto retrátil redesenhado em 2011. Tem capacidade para 54.500 espetadores. (Foto: Henry Romero - Reuters)BC Place (Vancouver): Localizado na costa oeste, possui uma imponente estrutura de suporte por cabos e um teto retrátil redesenhado em 2011. Tem capacidade para 54.500 espetadores.

(Foto: Rich Lam - Getty Images via AFP)



14/06 (05h00) Austrália - Turquia

18/06 (23h00) Canadá - Qatar

22/06 (02h00) Nova Zelândia - Egito

24/06 (20h00) Suíça - Canadá

27/06 (04h00) Nova Zelândia - Bélgica

03/07 (04h00) 16 avos de final: 1B - 3E/F/G/I/J

07/07 (21h00) oitavos de final



BMO Field (Estádio de Toronto): O menor recinto do torneio, originalmente focado no futebol europeu (soccer). Passou por obras de expansão das bancadas e cobertura para acolher 45.000 adeptos durante o Mundial. (Foto: Rich Lam - Getty Images via AFP)BMO Field (Estádio de Toronto): O menor recinto do torneio, originalmente focado no futebol europeu (soccer). Passou por obras de expansão das bancadas e cobertura para acolher 45.000 adeptos durante o Mundial.

(Foto: Cole Burston - AFP)



12/06 (20h00) Canadá - Bósnia e Herzegovina

18/06 (00h00) Gana - Panamá

20/06 (21h00) Alemanha Costa do Marfim

24/06 (00h00) Panamá - Croácia

26/06 (20h00) Senegal - Iraque

03/07 (00h00) 16 avos de final: 2K - 2L



Os jogos de Portugal na primeira fase da competição realizam-se nos Estados Unidos:



Portugal - RD Congo



Data: 17 de junho (quarta-feira)

Hora: 18:00 (Hora de Portugal)

Local: NRG Stadium, Houston (Texas)



Portugal - Uzbequistão



Data: 23 de junho (terça-feira)

Hora: 18:00 (Hora de Portugal)

Local: NRG Stadium, Houston (Texas)



Colômbia - Portugal



Data: 28 de junho (domingo)

Hora: 00:30 (Hora de Portugal)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (Flórida)

(Foto: Cole Burston - AFP)

Um dos aspetos mais relevantes desta edição é a escolha dos estádios que refletem modernidade, dimensão e diversidade cultural.Nos Estados Unidos concentra-se a maior parte das infraestruturas selecionadas. Estádios como o MetLife Stadium, que acolherá a final, destacam-se pela enorme capacidade e importância no panorama desportivo. Outros recintos, como o SoFi Stadium e o Mercedes-Benz Stadium, são exemplos de inovação tecnológica, com estruturas modernas e soluções arquitetónicas avançadas, incluindo tetos retráteis e sistemas sustentáveis.Estes estádios demonstram o investimento significativo dos Estados Unidos na criação de condições de excelência para um evento desta magnitude.O Canadá, embora com menor número de estádios, apresenta igualmente infraestruturas de elevada qualidade. O BMO Field foi ampliado para responder às exigências do torneio, enquanto o BC Place se destaca pelo seu design moderno e cobertura retrátil. A participação canadiana evidencia um equilíbrio entre modernização e funcionalidade.Por sua vez, o México traz uma dimensão histórica ao Mundial de 2026. O emblemático Estadio Azteca, que já recebeu finais em edições anteriores, simboliza a tradição do futebol mundial e será novamente palco de momentos marcantes. A este juntam-se o Estadio BBVA e o Estadio Akron, ambos exemplos de modernidade e integração paisagística.Em conclusão, os estádios do Mundial de 2026 representam uma combinação única de história, inovação e diversidade. A distribuição geográfica e a qualidade das infraestruturas garantem, esperam os organizadores, não só a realização de um grande evento desportivo, mas também uma experiência global enriquecedora para jogadores e adeptos.