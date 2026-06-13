Mundial 2026
Estados Unidos vencem Paraguai no arranque do Grupo D
Os coanfitriões Estados Unidos venceram na sexta-feira o Paraguai por 4-1, em encontro da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de 2026, disputado em Los Angeles.
A formação da casa resolveu o jogo na primeira parte, com um autogolo de Damian Bobadilla, aos sete minutos, e um `bis` de Folarin Balogun, aos 31 e 45+5, Mauricio Prado reduzir, aos 73, e Giovanni Reyna fechou as contas, aos 90+8.
A primeira jornada do Grupo D fecha hoje, em Vancouver, no Canadá, com o embate entre a Turquia, que regressa ao Mundial depois do terceiro lugar de 2002, e a Austrália, presente consecutivamente desde 2006.
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