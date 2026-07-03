Estreante Cabo Verde desafia campeã Argentina





(Com Lusa)

Em Miami Gardens, a partir das 18:00 locais (23:00 em Lisboa), a formação africana vai tentar continuar o ‘conto de fadas’ que está a ser a sua primeira participação no Mundial, no qual ainda não conheceu o sabor da derrota.A formação cabo-verdiana empatou os três jogos da fase de grupos, os dois primeiros face a antigos campeões mundiais, a Espanha (0-0), adversária de Portugal nos oitavos de final, e o Uruguai (2-2), que acabou eliminado.Depois, no jogo decisivo, o ‘onze’ de Bubista foi perdulário no ataque, mas conseguiu novo empate (0-0) e o histórico apuramento para os inéditos 16 avos de final.Pela frente, Cabo Verde vai ter agora a Argentina, uma das três seleções, juntamente com México e França, que conseguiu o pleno de vitórias na fase de grupos, no caso dos sul-americanos com triunfos face a Argélia (3-0), Áustria (2-0) e Jordânia (3-1).Este percurso está interligado à produção do capitão Lionel Messi, que apontou seis golos, em três jogos, sendo que no último só entrou para os derradeiros 30 minutos.Quem também vai disputar o acesso aos ‘oitavos’, no 16.º e último encontro dos 16 avos de final, é o treinador português Carlos Queiroz, que vai comandar o Gana no embate com a Colômbia, vencedor do agrupamento de Portugal, em Kansas City.No primeiro jogo do dia, a Austrália enfrenta o Egito, em Arlington.