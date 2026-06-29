Félix preparado para os penaltis após "ano incrível" no Al Nassr

"Chego confiante, mais confiante do que nunca. Foi um ano incrível para mim e estou preparado para ajudar a equipa. Foi uma época em que joguei na minha posição, que é a número `10`, como segundo avançado, e as coisas assim saem sempre melhor", afirmou José Félix.

O jogador de 26 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, minutos antes de mais um treino de Portugal.

Na Arábia Saudita, além de se tornar campeão com o Al Nassr, Félix somou 26 golos e 18 assistências em 47 jogos pela equipa de Riade, que foi treinada por Jorge Jesus.

"Se calhar, a intensidade não é a mesma, mas é um campeonato competitivo. Estou lá há um ano e não sinto qualquer diferença quando chego à seleção e treino com os meus colegas. Nos jogos, o mesmo, não sinto qualquer diferença frente aos adversários", explicou.

No Euro2024, o avançado nascido em Viseu ficou ligado à eliminação de Portugal nos quartos de final frente à França quando, no desempate por grandes penalidades, falhou o remate que ditou o adeus da equipa das `quinas` à competição.

"O meu pai sempre disse para assumir. Isso sempre fez parte de mim. Claro que esse momento foi difícil. A semana a seguir foi complicada, mas isso faz parte da carreira de um jogador. Não vejo isso como um fracasso, vejo com uma aprendizagem. Se tiver de bater [um penálti], vou assumir", frisou.

Félix abordou ainda a ligação a Cristiano Ronaldo depois de uma temporada a atuarem juntos no Al Nassr e defendeu que essa situação pode ser benéfica para a seleção nacional.

"Um ano a jogar juntos é muito tempo. Dá para perceber muito melhor o que o Cristiano Ronaldo precisa, do que gosta. Fazemos uma boa dupla. Conhecemo-nos bem e sabemos bem os movimentos de cada um", disse.

O avançado foi titular nos dois últimos jogos da fase de grupos, perante Uzbequistão (5-0) e Colômbia (0-0), mas acabou por ficar em branco em ambas as partidas, situação que não preocupa o jogador.

"Se ganharmos o Mundial sem eu fazer qualquer golo, assino já por baixo", concluiu.

O jogo frente à Croácia está agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.