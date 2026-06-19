FIFA já apagou quase 400 mil comentários abusivos nas redes sociais desde o início do Mundial

O número representa um aumento significativo face ao último Campeonato do Mundo. Durante toda a competição realizada no Qatar, em 2022, a FIFA eliminou 287 mil comentários e publicações.



A organização explica que as remoções são realizadas através do Serviço de Proteção das Redes Sociais, um sistema criado antes do Mundial de 2022 para monitorizar conteúdos dirigidos a jogadores, treinadores, árbitros e equipas.



De acordo com a FIFA, desde a criação deste mecanismo já foram analisadas mais de 250 milhões de publicações e comentários em diferentes plataformas digitais. Desse total, mais de 30 milhões foram identificados como prejudiciais ou abusivos e foram removidos.



Os números mostram a dimensão da atividade digital em torno da competição. Além de se disputar nos relvados, o Mundial joga-se cada vez mais no espaço digital. Assista à rúbrica Mundial nas Redes, todos os dias na RTP Notícias.