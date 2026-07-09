França e Marrocos dão pontapé de saída nos quartos de final





(Com Lusa)





Franceses e marroquinos vão reeditar a meia-final de há quatro anos, que, então, terminou com triunfo gaulês por 2-0, com golos de Theo Hernández (cinco minutos) e Randal Kolo Muani (79), num embate disputado em Al Khor, no Qatar.Desta vez, os campeões mundiais de 1998 e 2018 partem de novo como favoritos, depois de um percurso imaculado de cinco vitórias em cinco jogos, com 14 golos marcados e dois sofridos.Os comandados de Didier Deschamps venceram o Senegal por 3-1, o Iraque por 3-0 e a Noruega, sem Erling Haaland e muitos outros titulares, por 4-1, na fase de grupos, e, depois, eliminaram a Suécia (3-0), nos ’16 avos’, e o Paraguai (1-0), nos ‘oitavos’.Kylian Mbappé, com sete golos, para um total de 19 em Mundiais, em 19 jogos, e duas assistências, Michael Olise, com cinco assistências, e Ousmane Dembélé, com quatro golos e duas assistências, têm sido os maiores destaques nos gauleses.Por seu lado, Marrocos contabiliza três triunfos e dois empates, um na estreia, com o Brasil (1-1) e outro ‘transformado’ em triunfo no desempate por penáltis (3-2, após 1-1 nos 120 minutos), face aos Países Baixos, nos ‘quartos’.De resto, o atual campeão africano bateu a Escócia por 1-0 e o Haiti por 4-2, na primeira fase, e superou o coanfitrião Canadá por 3-0, nos quartos de final.O lateral direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, é o líder da formação marroquina, equipa em que, entre outros, também têm brilhado Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, o guarda-redes Yassine Bounou ou Ismael Saibari, que se lesionou face aos canadianos e em está em dúvida para o jogo.A França vai tentar chegar pela oitava vez às meias-finais, repetindo 1958 (terceiro lugar), 1982 (quarto), 1986 (terceiro), 1998 (campeã), 2006 (finalista vencida), 2018 (campeã) e 2022 (finalista vencida).Por seu lado, Marrocos, único sobrevivente de África, procura replicar o que conseguiu em 2022, edição em que se tornou a primeira equipa do seu continente a atingir as ‘meias’, ao vencer Portugal por 1-0, com um golo de Youssef En Nesyri.O encontro entre franceses e marroquinos, o primeiros dos quartos de final, realiza-se em Foxborough, nos Estados Unidos, pelas 16:00 locais (21:00 em Lisboa).