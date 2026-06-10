Inteligência Artificial vai revolucionar o Mundial 2026

Na arbitragem, a tecnologia dará um salto significativo. O Mundial contará pela primeira vez com uma versão avançada do fora de jogo semiautomático. Através de múltiplas câmaras de alta velocidade e modelos tridimensionais dos jogadores, o sistema será capaz de detetar posições irregulares com maior rapidez e precisão, auxiliando os árbitros nas decisões mais difíceis. Apesar disso, a FIFA garante que a decisão final continuará a pertencer aos árbitros.



Outra inovação passa pela criação de avatares 3D dos futebolistas. Os jogadores serão digitalizados antes da competição, permitindo uma monitorização mais precisa dos seus movimentos durante os encontros e melhorando o funcionamento das tecnologias de arbitragem e análise tática.



Outra das grandes novidades será o sistema "Football AI Pro", desenvolvido pela FIFA em parceria com uma multinacional de tecnologia. A ferramenta utiliza inteligência artificial generativa para analisar milhões de dados relacionados com o futebol e fornecer relatórios detalhados às 48 seleções participantes. O objetivo é democratizar o acesso à análise avançada de desempenho, permitindo que todas as equipas beneficiem das mesmas capacidades tecnológicas.



Os adeptos também deverão sentir os efeitos da revolução tecnológica. A FIFA pretende utilizar IA para oferecer conteúdos personalizados, estatísticas em tempo real, novas experiências de transmissão e imagens inovadoras da perspetiva dos árbitros. A intenção é aproximar ainda mais o público da ação dentro das quatro linhas.



Além do espetáculo desportivo, a inteligência artificial terá um papel importante na organização do torneio. Com milhares de funcionários, voluntários e agentes de segurança envolvidos, sistemas inteligentes serão utilizados para otimizar operações nos estádios, gerir fluxos de adeptos e reforçar a segurança do maior mundial de sempre.



A FIFA acredita que o Mundial 2026 marcará uma nova era para o futebol. Se no passado a tecnologia já transformou a arbitragem através do VAR, agora a Inteligência Artificial prepara-se para mudar praticamente todos os aspetos do jogo, dentro e fora do relvado.