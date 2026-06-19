Irão apresenta queixa à FIFA

(Com Lusa)

A seleção do Irão pretendia viajar para Los Angeles dois dias antes da partida de domingo frente à Bélgica, da segunda jornada do Grupo G, com o objetivo de garantir a aclimatização e o descanso dos jogadores, mas o pedido foi recusado pelas autoridades norte-americanas."A Federação Iraniana de Futebol acredita que essas restrições são incompatíveis com o princípio da igualdade de condições para as equipas participantes e podem afetar a preparação técnica das equipas", criticou a organização, em comunicado.De acordo com a federação, uma situação idêntica já tinha ocorrido na semana passada, antes do jogo com a Nova Zelândia~(empate 2-2), quando a comitiva iraniana apenas foi autorizada a viajar com um dia de antecedência.Devido a questões logísticas e diplomáticas atribuídas a Washington, a seleção do Irão foi forçada a estabelecer o seu centro de operações na cidade mexicana de Tijuana, junto à fronteira com os Estados Unidos.As autoridades iranianas revelaram ainda que 15 membros da comitiva, entre os quais elementos da equipa técnica e administrativa, não receberam autorização de entrada em território norte-americano.Antes do início do torneio, a federação do país asiático já tinha denunciado a revogação, por parte dos Estados Unidos, dos bilhetes a que o Irão tinha direito segundo os regulamentos da FIFA, considerando a medida uma tentativa de impedir a presença de adeptos iranianos nos estádios nos jogos do mundial que decorre nos Estados Unidos, no Canadá e no México.Esta é a sétima participação do Irão numa fase final de um Campeonato do Mundo, a quarta consecutiva, sendo que a seleção iraniana nunca conseguiu ultrapassar a primeira fase da competição.