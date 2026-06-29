João Félix diz que Portugal está tranquilo e conhece bem a Croácia

"Nos últimos anos, jogámos muitas vezes com a Croácia. Sabemos o que temos de fazer. É uma seleção europeia e sabemos as suas forças e debilidades. Temos estilos de jogo semelhantes. Sabemos que não podemos relaxar e que temos de estar precavidos", afirmou João Félix.

O jogador de 26 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, minutos antes de mais um treino de Portugal.

Passado o duelo com a Colômbia e, para já, sem novo adversário sul-americano no Campeonato do Mundo, a sala de imprensa esteve hoje bem mais vazia do que durante os jogos da fase de grupos, com apenas cerca de meia dúzia de jornalistas estrangeiros.

Mesmo com o empate (0-0) com a Colômbia, e da exibição algo `cinzenta` em Miami, João Félix assegurou que equipa das `quinas` está "tranquila e confiante" para o duelo com os croatas.

"Podíamos ter feito melhor com a Colômbia, mas também não acho que tenhamos estado mal. Temos de corrigir alguns erros e melhorar. No Mundial, os jogos são sempre complicados. Os adeptos que estejam tranquilos. Prometemos trabalho e dedicação e vamos fazer tudo para passar", frisou.

O avançado do Al Nassr enalteceu a experiência dos jogadores da seleção nacional nos jogos a eliminar e assegurou que a equipa está consciente de que "qualquer deslize pode ser fatal".

"Agora, é `ou mata ou morre` e temos que estar mais preparados. Temos de estar em melhor forma, concentrados e com a qualidade que temos podemos ser felizes", concluiu João Félix, que tem 56 jogos e 12 golos por Portugal.

O jogo frente à Croácia está agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.