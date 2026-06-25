João Pinheiro dirige África do Sul-Canadá dos 16 avos de final





(Com Lusa)

De acordo com nota da Federação Portuguesa de Futebol, João Pinheiro terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto os árbitros dos Emirados Árabes Unidos Omar Alali e Mohamed Alhammadi serão o quarto árbitro e o assistente de reserva, respetivamente, em encontro que vai ser disputado no domingo, a partir das 20:00 (horas em Lisboa), no Estádio SoFi, em Inglewood, nos Estados Unidos.João Pinheiro, de 38 anos, estreou-se no Mundial2026 na vitória da Suíça frente à Bósnia-Herzegovina, por 4-1, a contar para a segunda jornada do Grupo B, tendo sido ainda quarto árbitro no jogo entre Marrocos e Haiti, da terceira jornada do Grupo C, que os marroquinos venceram por 4-2."É com um sentimento de enorme orgulho que vemos o percurso da arbitragem portuguesa no Campeonato do Mundo, agora na fase a eliminar da competição. Mais uma demonstração da capacidade, determinação e qualidade dos árbitros portugueses. Parabéns a todos", manifestou Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, referindo-se a mais esta nomeação do árbitro da associação de Braga.