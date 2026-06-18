Jogo Portugal x RD Congo com audiência superior a 2022 atingindo 3,05 milhões

A seleção portuguesa de futebol falhou na quarta-feira o triunfo a abrir o Mundial de 2026, ao empatar 1-1 com a República Democrática (RD) do Congo, o que aconteceu pela quarta vez nas últimas cinco participações na prova.

O duelo registou "uma audiência significativamente superior à de Portugal x Gana", no Mundial 2022.

A audiência média "aumentou de 2,26 milhões para 3,05 milhões de telespetadores, enquanto o `rating` subiu de 23,9% para 30,8%", adianta a mesma fonte.

Num comunicado, a SIC generalista refere que "contactaram com o jogo de ontem [17 de junho] um total de 4 milhões 879 mil e 100 pessoas, ou seja, 49,2% da população em Portugal".

A estreia de Portugal na SIC "foi o programa mais visto do ano na televisão portuguesa", refere a estação do grupo empresa, salientando que "o momento mais visto do jogo aconteceu às 19:58, no minuto final".

As plataformas digitais da SIC e da Opto "registaram, durante o dia de ontem, mais de meio milhão de visitas, foi o seu melhor dia do ano, além de terem crescido 145% face ao período anterior ao início do Mundial (de 1 a 10 de junho)".