Mahrez despede-se da seleção argelina





(Com Lusa)





"Houve bons momentos e também momentos difíceis. Isso faz parte de uma carreira. Mas representar a Argélia tem sido um sonho meu desde que era jovem: jogar pelo meu país. Foi uma imensa honra e um grande motivo de orgulho", afirmou o futebolista, após a derrota com a Suíça, por 2-0.O jogador, de 35 anos, acrescentou que "é a vez da nova geração jogar" e despediu-se dos adeptos à saída do relvado, levantando o polegar, batendo no peito e acenando para as bancadas.Mahrez, que joga pelo Al Ahli, na Arábia Saudita, termina a carreira com 119 internacionalizações e 40 golos, os segundos melhores registos da história da seleção argelina.O avançado integrou a equipa que conquistou a Taça das Nações Africanas em 2019 e, a nível de clubes, venceu cinco campeonatos ingleses — um pelo Leicester City e quatro pelo Manchester City —, além de uma Liga dos Campeões pelos 'citizens'.A Argélia foi eliminada do Mundial2026 na quinta-feira, ao perder por 2-0 com a Suíça, em Vancouver, no Canadá, nos 16 avos de final, com golos de Breel Embolo e Dan Ndoye.Nos oitavos de final, os helvéticos vão defrontar o vencedor do encontro entre a Colômbia e o Gana, de Carlos Queiroz, que jogam hoje, na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, a partir das 19:30 locais (02:30 de sábado em Lisboa).