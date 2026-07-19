Memórias dos mundiais deste século

Entre as edições de 2002 e 2022, o torneio coroou cinco nações diferentes e assistiu à ascensão de Lionel Messi como o maior goleador e o jogador mais premiado da história da competição.







Os vencedores do Campeonato do Mundo neste século foram o Brasil em 2002, Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014, França em 2018 e Argentina em 2022. Este ano teremos uma final inédita entre Espanha e Argentina, sendo que uma delas vai repetir a conquista neste século.

Os Reis do século XXI, os vencedores dos Mundiais

O melhor jogador dos mundiais século XXI

Os momentos marcantes nos Mundiais do século XXI

A Muralha de 2002





A Despedida de Zidane, em 2006





O zumbido contínuo, em 2010





O "Mineiraço", em 2014





O hat-trick de Cristiano Ronaldo, em 2018





A consagração de "La Pulga" em 2022





Desde 2002, a seleção das quinas estabeleceu uma sequência inédita ao qualificar-se para todas as fases finais, com o seu ponto mais alto a ser alcançado, na Alemanha.Após uma ausência de 16 anos em Mundiais, Portugal regressou repleto de expectativas com figuras como Luís Figo e Rui Costa. Contudo, a campanha na Coreia do Sul e Japão foi um fracasso desportivo. Derrotas pesadas contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul ditaram a eliminação precoce ainda na fase de grupos. O torneio foi conquistado pelo Brasil, liderado por Ronaldo "Fenómeno".Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, Portugal assinou a sua melhor prestação contemporânea. Numa equipa que misturava a experiência de Figo com a irreverência do jovem Cristiano Ronaldo, a seleção chegou às meias-finais. Acabou travada pela França de Zidane e terminou em 4.º lugar após perder com a Alemanha. A Itália sagrou-se tetracampeã mundial.Na África do Sul, Portugal registou a maior goleada da sua história em Mundiais ao vencer a Coreia do Norte por 7-0. Apesar de uma defesa sólida que não sofreu golos na fase de grupos, a seleção caiu nos oitavos de final (1-0) frente à Espanha, que viria a conquistar o seu primeiro título mundial.Marcada por problemas físicos das suas principais estrelas, incluindo Cristiano Ronaldo, a prestação em terras brasileiras foi muito curta. Portugal começou com uma derrota pesada por 4-0 contra a Alemanha (a pior da sua história na prova) e não conseguiu ir além da fase de grupos. Os germânicos conquistaram o troféu no Maracanã.Já com o estatuto de campeão europeu, Portugal chegou à Rússia rodeado de ambição. O arranque foi memorável com um hat-trick de Cristiano Ronaldo frente à Espanha (3-3), mas a equipa acabou eliminada nos oitavos de final pelo Uruguai de Edinson Cavani (2-1). A França ergueu a taça em Moscovo.Num torneio disputado pela primeira vez no inverno, Portugal alternou exibições fantásticas (como os 6-1 impostos à Suíça) com momentos de grande tensão mediática. O percurso terminou de forma surpreendente nos quartos de final, ao cair por 1-0 diante de Marrocos. A Argentina de Lionel Messi conquistou o tricampeonato numa das finais mais dramáticas da história do futebol.No primeiro Mundial expandido para 48 equipas, Portugal superou a fase de grupos e bateu a Croácia no prolongamento na fase a eliminar. A caminhada terminou nos oitavos de final após uma derrota tangencial por 1-0 contra a Espanha, naquele que foi o último jogo de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo.O século começou com o último suspiro de domínio absoluto da América do Sul, mas foi rapidamente dominado pelo futebol europeu, até à histórica redenção sul-americana no Catar.Sob o comando de Luiz Felipe Scolari e liderado pelo trio "os três Rs" (Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho), o Brasil venceu todos os sete jogos, batendo a Alemanha na final por 2-0.Uma afirmação tática baseada numa defesa quase impenetrável liderada por Fabio Cannavaro. A Itália conquistou o tetracampeonato, em Berlim, ao derrotar a França nas grandes penalidades, numa final eternizada pela expulsão de Zinédine Zidane.Com um meio-campo lendário formado por Xavi, Andrés Iniesta e Busquets, a seleção espanhola conquistou o seu primeiro título mundial na África do Sul, vencendo os Países Baixos no prolongamento com um golo de Iniesta.A Alemanha conquistou o tetracampeonato em solo brasileiro, protagonizando o histórico 7-1 contra os anfitriões Brasil nas meias-finais e batendo a Argentina na final com um golo de Mario Götze.Liderada pelo jovem prodígio Kylian Mbappé e pelo maestro Antoine Griezmann, a França conquistou o seu segundo título mundial ao derrotar a Croácia por 4-2 na final, em Moscovo.Após um empate a 3-3 no prolongamento, a Argentina de Lionel Messi superou a França nas grandes penalidades (4-2), quebrando um jejum de 36 anos e garantindo a sua terceira estrela, na final disputada no Catar.Oliver Kahn, Zinedine Zidane ou Lionel Messi lideram as páginas douradas das grandes decisões da FIFA no século XXI. A história dos Campeonatos do Mundo de futebol neste século é feita de drama, superação e genialidade pura. Desde a histórica redenção de Ronaldo em 2002 até à consagração definitiva de Lionel Messi em 2022, o século XXI já coroou alguns dos maiores executantes da história do desporto-rei com a prestigiada Bola de Ouro do torneio.foi o único guarda-redes a vencer o prémio na história apesar de um erro gigante na final perdida para o Brasil por 2-0 com dois golos de Ronaldo "Fenómeno"., o médio francês, marcou a final com um golo de penálti e marcou também a história de mundiais ao ser expulso depois de uma cabeçada ao defesa italiano Marco Materazzi. A Itália viria a vencer a final nas grandes penalidades., avançado do Uruguai, levou a seleção ao 4.º lugar com golos memoráveis de fora da área.carregou a Argentina até à final, embora tenha saído derrotado pela Alemanha., o maestro do meio-campo da Croácia, levou uma nação de cerca de 4 milhões de habitantes à final perdida para a França.tornou-se o primeiro a vencer o prémio duas vezes, erguendo a Taça de Campeão do Mundo.Oliver Kahn teve um desempenho tão monstruoso na Coreia do Sul e no Japão que a FIFA fechou a votação antes da final. Ironicamente, um erro seu na final contra o Brasil permitiu o golo de Ronaldo, mas o prémio já era seu.O camisola 10 francês espalhou magia na Alemanha, destruindo o favorito Brasil nos quartos-de-final. A sua carreira terminou da forma mais dramática possível, com o cartão vermelho na final contra a Itália.As ruidosas vuvuzelas, cornetas de plástico, usadas pelos adeptos nos estádios criaram uma atmosfera sonora inconfundível e controversa que definiu a identidade do torneio. O instrumento sul-africano transformou os estádios num enorme zumbido permanente que lembrava o som de um enxame de abelhas ou de uma mosca gigantesca. A presença constante nos 90 minutos de todas as partidas tornou-se a imagem de marca do primeiro torneio realizado em solo africano.A goleada por 7-1 da Alemanha sobre o Brasil é considerada a maior humilhação da História da seleção brasileira e o momento mais chocante de sempre dos Mundiais de Futebol. O jogo, disputado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Brasil, nas meias-finais do torneio, ficou imortalizado com o termo "Mineiraço".O Mundial de 2018, na Rússia, ficou eternizado pelo emocionante hat-trick de Cristiano Ronaldo no empate por 3-3 entre Portugal e Espanha. O duelo ibérico na fase de grupos foi um dos melhores jogos do torneio, coroado pela exibição icónica do capitão português com um hat-trick, fechado com um golo de livre direto perfeito nos minutos finais.No Catar, Messi quebrou todos os recordes. Marcou em todas as fases a eliminar, somou sete golos no total e garantiu o único troféu que faltava na sua galeria perfeita.