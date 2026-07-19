Mundial 2026
Futebol Internacional
Memórias dos mundiais deste século
A história dos Campeonatos do Mundo de futebol no século XXI é marcada pelo surgimento de novos campeões, o domínio das seleções europeias e a transformação de Portugal numa presença constante na elite do futebol mundial.
Entre as edições de 2002 e 2022, o torneio coroou cinco nações diferentes e assistiu à ascensão de Lionel Messi como o maior goleador e o jogador mais premiado da história da competição.
Os vencedores do Campeonato do Mundo neste século foram o Brasil em 2002, Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014, França em 2018 e Argentina em 2022. Este ano teremos uma final inédita entre Espanha e Argentina, sendo que uma delas vai repetir a conquista neste século.
Desde 2002, a seleção das quinas estabeleceu uma sequência inédita ao qualificar-se para todas as fases finais, com o seu ponto mais alto a ser alcançado, na Alemanha.
A desilusão da "Geração de Ouro" de 2002
Após uma ausência de 16 anos em Mundiais, Portugal regressou repleto de expectativas com figuras como Luís Figo e Rui Costa. Contudo, a campanha na Coreia do Sul e Japão foi um fracasso desportivo. Derrotas pesadas contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul ditaram a eliminação precoce ainda na fase de grupos. O torneio foi conquistado pelo Brasil, liderado por Ronaldo "Fenómeno".
O brilho de Scolari e a estreia de Cristiano Ronaldo, em 2006
Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, Portugal assinou a sua melhor prestação contemporânea. Numa equipa que misturava a experiência de Figo com a irreverência do jovem Cristiano Ronaldo, a seleção chegou às meias-finais. Acabou travada pela França de Zidane e terminou em 4.º lugar após perder com a Alemanha. A Itália sagrou-se tetracampeã mundial.
Goleada histórica e queda diante do campeão, em 2010
Na África do Sul, Portugal registou a maior goleada da sua história em Mundiais ao vencer a Coreia do Norte por 7-0. Apesar de uma defesa sólida que não sofreu golos na fase de grupos, a seleção caiu nos oitavos de final (1-0) frente à Espanha, que viria a conquistar o seu primeiro título mundial.
Uma campanha para esquecer no Brasil, em 2014
Marcada por problemas físicos das suas principais estrelas, incluindo Cristiano Ronaldo, a prestação em terras brasileiras foi muito curta. Portugal começou com uma derrota pesada por 4-0 contra a Alemanha (a pior da sua história na prova) e não conseguiu ir além da fase de grupos. Os germânicos conquistaram o troféu no Maracanã.
O choque de Sochi, em 2018
Já com o estatuto de campeão europeu, Portugal chegou à Rússia rodeado de ambição. O arranque foi memorável com um hat-trick de Cristiano Ronaldo frente à Espanha (3-3), mas a equipa acabou eliminada nos oitavos de final pelo Uruguai de Edinson Cavani (2-1). A França ergueu a taça em Moscovo.
O fim do sonho no Catar, em 2022
Num torneio disputado pela primeira vez no inverno, Portugal alternou exibições fantásticas (como os 6-1 impostos à Suíça) com momentos de grande tensão mediática. O percurso terminou de forma surpreendente nos quartos de final, ao cair por 1-0 diante de Marrocos. A Argentina de Lionel Messi conquistou o tricampeonato numa das finais mais dramáticas da história do futebol.
O adeus de uma lenda, em 2026
No primeiro Mundial expandido para 48 equipas, Portugal superou a fase de grupos e bateu a Croácia no prolongamento na fase a eliminar. A caminhada terminou nos oitavos de final após uma derrota tangencial por 1-0 contra a Espanha, naquele que foi o último jogo de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo. Os Reis do século XXI, os vencedores dos Mundiais
O século começou com o último suspiro de domínio absoluto da América do Sul, mas foi rapidamente dominado pelo futebol europeu, até à histórica redenção sul-americana no Catar.
2002 Brasil: A última conquista da canarinha
Sob o comando de Luiz Felipe Scolari e liderado pelo trio "os três Rs" (Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho), o Brasil venceu todos os sete jogos, batendo a Alemanha na final por 2-0.
2006 Itália: Uma defensiva de ferro
Uma afirmação tática baseada numa defesa quase impenetrável liderada por Fabio Cannavaro. A Itália conquistou o tetracampeonato, em Berlim, ao derrotar a França nas grandes penalidades, numa final eternizada pela expulsão de Zinédine Zidane.
2010 Espanha: O "Tiki-Taka"
Com um meio-campo lendário formado por Xavi, Andrés Iniesta e Busquets, a seleção espanhola conquistou o seu primeiro título mundial na África do Sul, vencendo os Países Baixos no prolongamento com um golo de Iniesta.
2014 Alemanha: Uma máquina coletiva perfeita
A Alemanha conquistou o tetracampeonato em solo brasileiro, protagonizando o histórico 7-1 contra os anfitriões Brasil nas meias-finais e batendo a Argentina na final com um golo de Mario Götze.
2018 França: Força, velocidade e pragmatismo
Liderada pelo jovem prodígio Kylian Mbappé e pelo maestro Antoine Griezmann, a França conquistou o seu segundo título mundial ao derrotar a Croácia por 4-2 na final, em Moscovo.
2022 Argentina: A final mais espetacular de todos os tempos
Após um empate a 3-3 no prolongamento, a Argentina de Lionel Messi superou a França nas grandes penalidades (4-2), quebrando um jejum de 36 anos e garantindo a sua terceira estrela, na final disputada no Catar. O melhor jogador dos mundiais século XXI
Oliver Kahn, Zinedine Zidane ou Lionel Messi lideram as páginas douradas das grandes decisões da FIFA no século XXI. A história dos Campeonatos do Mundo de futebol neste século é feita de drama, superação e genialidade pura. Desde a histórica redenção de Ronaldo em 2002 até à consagração definitiva de Lionel Messi em 2022, o século XXI já coroou alguns dos maiores executantes da história do desporto-rei com a prestigiada Bola de Ouro do torneio.
Em 2002 Oliver Kahn foi o único guarda-redes a vencer o prémio na história apesar de um erro gigante na final perdida para o Brasil por 2-0 com dois golos de Ronaldo "Fenómeno".
Em 2006 Zinedine Zidane, o médio francês, marcou a final com um golo de penálti e marcou também a história de mundiais ao ser expulso depois de uma cabeçada ao defesa italiano Marco Materazzi. A Itália viria a vencer a final nas grandes penalidades.
Em 2010 Diego Forlán, avançado do Uruguai, levou a seleção ao 4.º lugar com golos memoráveis de fora da área.
Em 2014 Lionel Messi carregou a Argentina até à final, embora tenha saído derrotado pela Alemanha.
Em 2018 Luka Modrić, o maestro do meio-campo da Croácia, levou uma nação de cerca de 4 milhões de habitantes à final perdida para a França.
Em 2022 Lionel Messi tornou-se o primeiro a vencer o prémio duas vezes, erguendo a Taça de Campeão do Mundo.
Os momentos marcantes nos Mundiais do século XXI
A Muralha de 2002
A Despedida de Zidane, em 2006
O zumbido contínuo, em 2010
O "Mineiraço", em 2014
O hat-trick de Cristiano Ronaldo, em 2018
A consagração de "La Pulga" em 2022