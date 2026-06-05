Messi entra para a história com o sexto Mundial

A caminhada de Messi nos Mundiais começou em 2006, na Alemanha, ainda como uma das maiores promessas do futebol argentino. Vinte anos depois, o jogador volta aos palcos mundiais como uma lenda viva do desporto, depois de conquistar o título que faltava na carreira em 2022, no Catar.



Ao longo do percurso, Messi transformou-se numa das figuras mais marcantes da história da competição. Participou em diferentes gerações da seleção argentina, viveu momentos de desilusão, como a final perdida em 2014 diante da Alemanha, e alcançou a consagração definitiva ao erguer a taça mundial diante da França.



Mesmo aos 38 anos, faz 39 a 24 de junho, o astro argentino continua a mostrar sinais de competitividade e qualidade que alimentam a esperança dos adeptos da albiceleste. O jogador integra os planos da seleção e continua a ser visto como uma peça fundamental na tentativa argentina de defender o título mundial.



Ao longo das suas participações, Messi marcou 13 golos em Campeonatos do Mundo, entrando no grupo restrito dos maiores marcadores de sempre da competição. O argentino está entre os nomes históricos do torneio, aproximando-se de referências como Miroslav Klose e Ronaldo "fenómeno" do Brasil.



A evolução do argentino nos Mundiais foi marcada por diferentes fases:



Mundial 2006: 1 golo

Mundial 2010: 0 golos

Mundial 2014: 4 golos

Mundial 2018: 1 golo

Mundial 2022: 7 golos