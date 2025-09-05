Mundial2026. Brasil vence Chile por 3-0 e sobe ao segundo lugar

Na quinta-feira, o Chile fez a sua parte para dificultar a partida à seleção brasileira, ainda que o selecionador Nicolás Córdova tenha apostado em vários jovens, com qualificação já impossível.



Apesar de ter começado a partida com quatro avançados (Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro), o Brasil só inaugurou o marcador no Maracanã aos 38 minutos, através de Estevão, o jovem de 18 anos avançado do Chelsea.



Apesar da entrada de mais três avançados (Richarlison, Luiz Henrique e Kaio Jorge), houve pouca emoção até à reta final da segunda parte, quando a equipa sob o comando do italiano Carlo Ancelotti marcou dois golos em apenas cinco minutos e fechou o resultado final.



Dois médios que atuam em Inglaterra, Lucas Paquetá, do West Ham, e Bruno Guimarães, do Newcastle, marcaram aos 72 e 76 minutos respetivamente para selarem a goleada no Rio de Janeiro.



O Brasil, que já tinha garantido um lugar no Mundial2026, subiu ao segundo lugar da qualificação, mas, após um mau arranque, está a 10 pontos da grande rival, a Argentina, que lidera com 38 pontos.



A canarinha termina a qualificação na terça-feira, ao defrontar a Bolívia em El Alto, cidade situada a 4.150 metros de altitude.



Já o Chile ocupa a última posição da qualificação da América do Sul, com apenas 10 pontos em 51 possíveis e já sem qualquer hipótese de ir ao Mundial de 2026.

