Mundial2026: Estados Unidos aliviam restrições e permitem entrada antecipada do Irão

Apesar do alívio das restrições, a equipa continuará obrigada a deixar o país após a partida de sexta-feira, frente ao Egito, para a terceira jornada do Grupo G, em Seattle, adiantou um porta-voz do departamento.



A Federação Iraniana de Futebol confirmou que a comitiva vai abandonar o centro de treinos em Tijuana, no México, na quarta-feira, para a viagem até Seattle.



O Irão tinha manifestado desagrado com as limitações impostas à equipa nas deslocações para solo norte-americano.



Para os dois primeiros encontros, disputados em Los Angeles, a seleção iraniana apenas pôde entrar em território norte-americano no dia anterior aos jogos.



Na passada sexta-feira, a Federação Iraniana de Futebol apresentou uma queixa à FIFA devido às restrições impostas à sua seleção para nas deslocações para os jogos.



Devido a questões logísticas e diplomáticas atribuídas a Washington, a seleção do Irão foi forçada a estabelecer o seu centro de operações na cidade mexicana de Tijuana, junto à fronteira com os Estados Unidos.



As autoridades iranianas revelaram ainda que 15 membros da comitiva, entre os quais elementos da equipa técnica e administrativa, não receberam autorização de entrada em território norte-americano.



Antes do início do torneio, a federação do país asiático já tinha denunciado a revogação, por parte dos Estados Unidos, dos bilhetes a que o Irão tinha direito segundo os regulamentos da FIFA, considerando a medida uma tentativa de impedir a presença de adeptos iranianos nos estádios nos jogos do mundial que decorre nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



Esta é a sétima participação do Irão numa fase final de um Campeonato do Mundo, a quarta consecutiva, sendo que a seleção iraniana nunca conseguiu ultrapassar a primeira fase da competição.



A seleção iraniana chega à última jornada do Grupo G ainda a disputar um lugar na fase a eliminar, antes de defrontar o Egito, no sábado.



Os egípcios lideram o grupo com quatro pontos, à frente de Irão e Bélgica, ambos com dois, enquanto a Nova Zelândia segue em último, com um ponto.