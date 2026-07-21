Mundial 2026
Mundial2026. EUA fecham quase 2.000 ‘sites’ que transmitiam ilegalmente jogos
As autoridades norte-americanas encerraram quase 2.000 'sites' que transmitiam jogos do Campeonato do Mundo de futebol sem as devidas autorizações, mais de metade sediados na Colômbia, foi hoje divulgado.
Os 'sites' transmitiam os jogos do Mundial de 2026 em tempo real. A prova terminou no domingo com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1-0 na final.
Os domínios bloqueados eram sobretudo da Colômbia (1.140), seguida pelo Brasil (309), República Dominicana (256), Peru (28) e Argentina (14).
"O esforço contínuo para apreender mais de 1.000 domínios dedicados à transmissão ilegal do Campeonato do Mundo confirma o compromisso do governo com os direitos de propriedade intelectual e o sucesso do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026", indicou o procurador-geral adjunto, A. Tysen Duva, em comunicado.
A operação inseriu-se na Operação Cartão Vermelho, lançada pelas autoridades norte-americanas durante o Mundial de Futebol, que incluiu também operações de busca e apreensão na Colômbia para combater a falsificação de artigos desportivos, resultando na detenção de onze pessoas.
O Departamento de Justiça anunciou que a operação foi o resultado de uma investigação conduzida pelo gabinete de Washington do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), através da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) e do Centro Nacional de Coordenação de Direitos de Propriedade Intelectual.
Os domínios bloqueados eram sobretudo da Colômbia (1.140), seguida pelo Brasil (309), República Dominicana (256), Peru (28) e Argentina (14).
"O esforço contínuo para apreender mais de 1.000 domínios dedicados à transmissão ilegal do Campeonato do Mundo confirma o compromisso do governo com os direitos de propriedade intelectual e o sucesso do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026", indicou o procurador-geral adjunto, A. Tysen Duva, em comunicado.
A operação inseriu-se na Operação Cartão Vermelho, lançada pelas autoridades norte-americanas durante o Mundial de Futebol, que incluiu também operações de busca e apreensão na Colômbia para combater a falsificação de artigos desportivos, resultando na detenção de onze pessoas.
O Departamento de Justiça anunciou que a operação foi o resultado de uma investigação conduzida pelo gabinete de Washington do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), através da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) e do Centro Nacional de Coordenação de Direitos de Propriedade Intelectual.