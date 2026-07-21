Mundial2026. EUA fecham quase 2.000 ‘sites’ que transmitiam ilegalmente jogos

Os 'sites' transmitiam os jogos do Mundial de 2026 em tempo real. A prova terminou no domingo com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1-0 na final.



Os domínios bloqueados eram sobretudo da Colômbia (1.140), seguida pelo Brasil (309), República Dominicana (256), Peru (28) e Argentina (14).



"O esforço contínuo para apreender mais de 1.000 domínios dedicados à transmissão ilegal do Campeonato do Mundo confirma o compromisso do governo com os direitos de propriedade intelectual e o sucesso do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026", indicou o procurador-geral adjunto, A. Tysen Duva, em comunicado.



A operação inseriu-se na Operação Cartão Vermelho, lançada pelas autoridades norte-americanas durante o Mundial de Futebol, que incluiu também operações de busca e apreensão na Colômbia para combater a falsificação de artigos desportivos, resultando na detenção de onze pessoas.



O Departamento de Justiça anunciou que a operação foi o resultado de uma investigação conduzida pelo gabinete de Washington do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), através da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) e do Centro Nacional de Coordenação de Direitos de Propriedade Intelectual.