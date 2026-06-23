Mundial2026: Imprensa estrangeira destaca goleada de Portugal e feitos de Ronaldo

Mal acabou o encontro, a imprensa internacional deu destaque à goleada lusa, com realce para o feito do avançado madeirense, que se tornou no primeiro a marcar em seis edições de campeonatos do mundo, tendo hoje, além desse feito, igualado e ultrapassado Eusébio como melhor marcador luso de sempre em mundiais, chegando agora aos 10 golos.



Mas, não foi só o feito de Ronaldo de marcar em seis mundiais que mereceu a atenção, tendo o britânico The Guardian salientado o fim da série de 10 jogos sem marcar de CR7: "Ronaldo termina seca de golos, enquanto desenfreado Portugal 'esmaga' Uzbequistão".



O jornal britânico chega a questionar no seu artigo se esta não estava a se tornar numa luta dos 'velhinhos de ouro' pela 'bota de ouro', numa referência aos cinco golos de Lionel Messi no torneio e à pretensa resposta hoje do capitão português, ao bisar e entrar mais uma vez no livro dos recordes, com o sexto mundial seguido a marcar.



Já o também britânico The Independent considera que Ronaldo "calou os críticos do Mundial", enquanto a seleção portuguesa respondeu de forma clara às dúvidas levantadas após o empate da primeira jornada com a República Democrática do Congo (1-1).



As agências internacionais destacam igualmente o triunfo de Portugal, com a espanhola EFE a destacar-se, quando realça que Ronaldo "se juntou à festa de Messi, Mbappé e Haaland em dia de recordes", ao mesmo tempo que salienta os dois golos do internacional luso, que o tornaram no primeiro a marcar em seis mundiais e no segundo mais velho, com 41 anos e 138 dias, a marcar em jogos do campeonato do mundo, apenas atrás do camaronês Roger Milla, que marcou com 42 anos.



De resto, os ecos internacionais da vitória lusa confundem-se com os feitos de Ronaldo, que, para a imprensa internacional, ressurgiu em alta: "Quebrou recorde e Ronaldo está de volta", "Finalmente desencantou", "CR7 bate recordes na Copa e lidera goleada de Portugal sobre Uzbequistão", "Ronaldo dá grito de revolta e bisa na goleada de Portugal ao Uzbequistão".



Para o jornal desportivo espanhol AS, Cristiano Ronaldo voltou hoje a fazer o que costuma, responder com golos ou com grandes exibições após receber críticas.



Ainda em Espanha, o jornal Marca encara a vitória portuguesa como uma resposta direta às dúvidas dos últimos dias, enquanto o Sport classifica a exibição como uma libertação em relação aos dias que se seguiram ao empate frente à República Democrática do Congo.



Enquanto se teciam rasgados elogios à exibição do internacional português, outro jornal especializado, o francês L´Équipe, optou pela ironia: "Não o devíamos ter incomodado".



No seu artigo, o jornal gaulês destaca a facilidade do triunfo português sobre o Uzbequistão, que nunca conseguiu discutir o resultado, mas salienta essencialmente a exibição de CR7 e a obtenção dos seus dois golos.



