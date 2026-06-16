Mundial2026. Mbappé supera Messi, Fontaine e Giroud

Na estreia no Mundial2026, em East Rutherford, frente ao Senegal (3-1), Mbappé ‘bisou, com golos aos 66 e 90+6 minutos, passando a somar 14 em Mundiais (em apenas 15 jogos), mais um do que Messi e Fontaine e os mesmos do alemão Gerd Müller, terceiro da tabela.



Pela frente, o gaulês só tem agora o também alemão Miroslav Klose, que marcou 16 golos, entre 2002 e 2014, e o brasileiro Ronaldo, autor de 15, entre 1998 e 2006.



Se ainda tem dois jogadores para ultrapassar em Mundiais, Kylian Mbappé já é o melhor francês de sempre, pois, à 99.ª internacionalização, passou a somar 58, ultrapassando Olivier Giroud, que conseguiu 57 tentos, em 137 encontros.



No Campeonato do Mundo, o jogador de 27 anos já tinha marcado por quatro vezes em 2018, na Rússia, onde a França conquistou o título, e em oito ocasiões em 2022, no Qatar, prova da qual saiu como o melhor marcador.



Em 2018, Kylian Mbappé marcou um golo ao Peru (1-0), na fase de grupos, dois à Argentina (4-3), nos oitavos de final, e um à Croácia (4-2), na final.



Quatro anos volvidos, o jogador gaulês dobrou a contagem, ao somar um golo à Austrália (4-1) e dois à Dinamarca (2-1), na fase de grupos, dois à Polónia (3-1), nos ‘oitavos’, e três à Argentina, na final, igualando os 12 do ‘rei’ Pelé.



Em 18 de dezembro de 2022, Kylian Mbappé logrou um ‘hat-trick’, com golos aos 80, 81 e 118 minutos, o primeiro e o último na transformação de penáltis, mas a França perdeu por 4-2 com os argentinos nos penáltis, depois de 3-3 nos 120 minutos.



No primeiro jogo no Mundial de 2026, o jogador do Real Madrid, melhor marcador da Liga dos Campeões e da Liga espanhola em 2025/26, voltou a faturar em dose dupla, sendo que ainda poderá ter mais sete jogos para disputar.



