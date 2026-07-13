Mundial2026. Minuto de silêncio no França-Espanha em memória das vítimas de Nice de 2016

A ideia do autarca de Nice, Éric Ciotti, através de carta dirigida à FIFA e Federação Francesa de Futebol, sugere o minuto de silêncio antes do desafio no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, no dia exato em que se cumpre uma década sobre o atentado reivindicado pelo Estado Islâmico.



Além das 48 vítimas francesas, registaram-se 38 estrangeiras, oriundas da Argélia, Alemanha, Arménia, Bélgica, Brasil, Estónia, Estados Unidos, Geórgia, Itália, Cazaquistão, Madagáscar, Marrocos, Polónia, Rússia, Roménia, Suíça, Tunísia, Turquia e Ucrânia.



Na mensagem partilhada nas redes sociais, o autarca de Nice pedia essa "homenagem" às vítimas, às suas famílias e a todos os que ficaram marcados pela tragédia, considerando que o minuto de silêncio encara os valores de "fraternidade, paz, respeito e unidade" que a FIFA diz promover em todo o mundo.



O atentado teve lugar no emblemático Passeio dos Ingleses da cidade mediterrânica, quando um camião atropelou a multidão que assistia aos fogos de artifício da festa nacional francesa, que se celebra a 14 de julho.