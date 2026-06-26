Mundial2026. Presidente do Equador decreta feriado após triunfo sobre a Alemanha

Daniel Noboa anunciou a decisão através da rede social X, na qual agradeceu aos jogadores e à equipa técnica pela vitória alcançada na quinta-feira, na terceira jornada do Grupo E, apesar das críticas e dificuldades enfrentadas.



"Obrigado aos jogadores e ao treinador que, apesar das críticas, dos insultos e dos momentos difíceis que atravessaram, conseguiram reerguer-se e oferecer esta imensa alegria a todo o país", escreveu o chefe de Estado, antes de anunciar que hoje seria feriado nacional.



Na quinta-feira, o Equador venceu a Alemanha, tetracampeã mundial, por 2-1, assegurando o apuramento para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo de futebol de 2026.



Em Nova Jérsia, a seleção alemã adiantou-se no marcador aos dois minutos, por intermédio de Leroy Sané, mas o Equador deu a volta ao resultado com golos de Nilson Angulo, aos nove, e Gonzalo Plata, aos 77, garantindo, através de uma das vagas para os oito melhores terceiros classificados da fase de grupos, a passagem aos '16 avos'.

