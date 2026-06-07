Mundial2026. Seleção fica hoje completa

Depois de terem sido bicampeões europeus com o Paris Saint-Germain, os quatro jogadores tiveram direto a sete dias de descanso, falhando o teste de sábado com o Chile (2-1), mas hoje já vão estar às ordens do selecionador Roberto Martínez, que fica assim a contar com os 26 jogadores convocados para o próximo Campeonato do Mundo, mais Ricardo Velho.



Matheus Nunes, que falhou o duelo com chilenos devido a questões físicas, também já deverá trabalhar sem limitações, de acordo com as palavras de Martínez após o jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.



Pela primeira vez desde o arranque do estágio, a Cidade do Futebol, em Oeiras, vai ficar 'fechada' à comunicação social, com Portugal a começar a preparar o segundo e último teste, que será na quarta-feira com a Nigéria, em Leiria.



Rafael Leão, expulso frente ao Chile, é já baixa certa para essa partida.



Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



