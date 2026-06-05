Mundial2026. Suíço Embolo viaja após verificação complementar dos Estados Unidos

“Embarque concluído! Depois de um pequeno atraso, estou muito feliz por estar a caminho dos Estados Unidos e por me juntar à equipa. Deixo um enorme agradecimento, em especial à Associação Suíça de Futebol (SFV) e à FIFA, pelo apoio recebido nos últimos dias. Agora, estou totalmente focado nos nossos objetivos desportivos”, expressou o avançado dos franceses do Rennes, numa mensagem publicada nas redes sociais.



Breel Embolo, de 29 anos, foi impedido de viajar com a restante comitiva da Suíça entre Zurique e Los Angeles na terça-feira, a nove dias do início do Mundial2026, fazendo com que o jogador se deslocasse à embaixada dos Estados Unidos em Berna para tratar de um pedido de visto urgente.



Na terça-feira, e apesar de o processo ter sido inicialmente aprovado, a SFV anunciou que seria necessária uma “verificação complementar” do Sistema Eletrónico para Autorização de Viagem (ESTA), que determina se viajantes isentos de visto são elegíveis para entrar nos Estados Unidos.



Em abril, Breel Embolo, habitual titular da seleção suíça, foi condenado pela justiça local a 45 dias de multa suspensa e quase 3.275 euros por ameaças múltiplas proferidas em 2018 numa altercação em Basileia.



“As autoridades norte-americanas queriam saber especificamente se houve alguma violência física relacionada com este caso. Isso não aconteceu”, explicou a SFV, aguardando pela chegada do avançado ao estágio da Suíça em San Diego, na Califórnia, onde os helvéticos vão defrontar a Austrália no sábado, no último jogo de preparação antes do Mundial2026.



Nascido nos Camarões, mas com dupla nacionalidade, Embolo soma 86 internacionalizações e 24 golos pela seleção principal da Suíça e esteve nos Campeonatos do Mundo de 2018 e 2022, sem nunca ultrapassar os oitavos de final - os helvéticos foram eliminados por Portugal há quatro anos, no Qatar.



Qualificada pela 13.ª vez, e sexta consecutiva, para a principal competição internacional de seleções, a Suíça vai enfrentar o Qatar, a regressada Bósnia-Herzegovina e o coanfitrião Canadá no Grupo B da primeira fase.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e integra pela primeira vez 48 seleções, incluindo Portugal, num total de 104 jogos, sob inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, países aos quais algumas comitivas têm acedido com atraso, devido a problemas relacionados com a emissão de vistos, conforme é o caso do Irão, em guerra com os norte-americanos e Israel.



