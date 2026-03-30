Mundial2026. Uzbequistão, adversário de Portugal, vence torneio das FIFA Series

Em Tashkent, nenhuma equipa conseguiu desbloquear o ‘nulo’ e o vencedor só foi encontrado nas grandes penalidades, com os asiáticos a marcarem nos cinco remates efetuados, contra quatro em igual número de tentativas dos sul-americanos, para assegurarem o primeiro lugar do grupo.



O Uzbequistão vinha de uma vitória caseira com reviravolta sobre o Gabão (3-1), na sexta-feira, também em Tashkent, e terminou com cinco pontos, seguido da Venezuela, segunda classificada, com quatro, dos africanos, terceiros, com dois, e da Trindade e Tobago, quarta e última, com um.



A segunda edição das FIFA Series masculinas está a disputar-se durante a pausa internacional de março e distribui nove ‘poules’ por oito países, promovendo duelos particulares com 34 seleções de seis confederações.



Ao contrário das restantes equipas da sua série, decidida ao fim de duas jornadas, o Uzbequistão qualificou-se para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



Os uzbeques são um dos estreantes em fase finais de Mundiais e integram o Grupo K, a par de Portugal, da Colômbia e do vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, cuja final se realiza na terça-feira entre Jamaica e República Democrática do Congo.



