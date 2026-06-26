Para o Selecionador da Colômbia Vitinha e Ronaldo destacam-se entre "26 jogadores de elite"

(Com Lusa)

“Portugal gosta muito de ter bola e tem jogadores de elite. Aliás, tem 26 jogadores de elite. É uma grande seleção com um grande treinador. É uma equipa completa”, afirmou Néstor Lorenzo, em Miami, no Estádio Hard Rock, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da terceira e última jornada.Com o apuramento garantido, e a precisar de apenas um ponto para confirmar o primeiro lugar do Grupo K, o treinador argentino ‘fugiu’ à questão sobre se irá poupar alguns dos seus principais jogadores, mas prometeu uma “disciplina tática especial” para fazer frente à seleção lusa.“Vamos manter o nosso estilo e a nossa essência de jogo. Esperamos estar à altura de jogar contra uma seleção que é realmente candidata a ganhar o Mundial”, referiu o técnico, de 60 anos.Para Néstor Lorenzo, a Colômbia vai precisar de cumprir “rigorosamente o plano” para conseguir anular o médio Vitinha e o avançado Cristiano Ronaldo, dois jogadores que são determinantes no estilo de jogo da equipa de Roberto Martínez.“Vitinha é incrível na forma como trata a bola e aplica estratégia da equipa. Não pode ter muito espaço, assim como Cristiano Ronaldo, que é um excelente finalizador. O problema é que, ao marcar estes dois, podemos estar a abrir espaços para outros jogadores de Portugal, que são igualmente excelente”, concluiu.Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.