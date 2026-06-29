Portugal inicia treino com nove jogadores no ginásio

No Gardens North County District Park, em Palm Beach, o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Nuno Mendes, Renato Veiga e Rúben Dias, os médios Vitinha e Bruno Fernandes e os avançados Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo começaram a sessão de trabalho no ginásio.

No entanto, é esperado que no decorrer do treino todos os jogadores regressem ao relvado para trabalharem às ordens do selecionador Roberto Martínez.

Em mais uma manhã muito quente, os restantes 15 jogadores, mais os três guarda-redes, incluindo Ricardo Velho, estiveram no relvado.

Os jogadores de campo realizaram aquecimento e trabalho com bola, enquanto os guarda-redes efetuaram trabalho específico numa outra zona do complexo.

A sessão de trabalho, que contou novamente com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), começou com todo o grupo abraçado e reunido em círculo para cumprir um minuto de silêncio pela morte do pai de Ricardo Carvalho, antigo internacional luso e elemento da equipa técnica de Martínez.

"A Federação Portuguesa de Futebol manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da seleção nacional, aos 69 anos", referiu a FPF em comunicado, endereçando as condolências ao antigo defesa central.

Ricardo Carvalho ainda esteve no treino de hoje, mas vai viajar para Portugal durante o dia para comparecer no funeral do pai.

O jogo frente à Croácia está agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.