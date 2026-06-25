Portugal pode garantir os 16 avos mesmo sem jogar

Com quatro pontos, depois do 1-1 com a República Democrática do Congo e o 5-0 ao Uzbequistão, a formação das ‘quinas’ vai, tudo indica, garantir no ‘sofá’ que, na pior das hipóteses, seguirá em frente com uma das oito melhores terceiras.



A Coreia do Sul (Grupo A) e a Escócia (C) já fecharam com três pontos, o máximo que também poderá ter o terceiro do Grupo I, pelo que basta mais um terceiro fechar com menos de quatro pontos.



Nas anteriores oito participações em Mundiais, Portugal conseguiu chegar à fase a eliminar em 1966 (terceiro lugar), 2006 (quarto lugar), 2010 e 2018 (oitavos de final) e 2022 (quartos de final), e foi eliminado na fase de grupos em 1986, 2002 e 2014.



A exemplo da seleção lusa, também se podem qualificar, sem entrar hoje em ação, Egito, Espanha, Inglaterra e Gana.



No que respeita às seleções que vão jogar no 15.º dia do Mundial de 2026, são certos quatro apuramentos, o primeiro no Grupo E, que se joga a partir das 21:00 (em Lisboa) e no qual a Alemanha já tem lugar assegurado nos 16 avos de final.



A Costa do Marfim (três pontos) está em melhor posição para assegurar o segundo lugar, perante o estreante Curaçau (um), enquanto o Equador (um), segundo da zona sul-americana de qualificação, está obrigado a bater os alemães (seis), que já garantiram a vitória no agrupamento.



No Grupo F, que começa a encerrar a partir das 00:00 (de sexta-feira), os líderes Países Baixos (quatro pontos) defrontam a já eliminada Tunísia (zero), enquanto Japão (quatro) e Suécia (três) seguirão ambos em frente se empatarem entre si.



A partir das 03:00 (de sexta-feira), Austrália (três pontos) e Paraguai (três) também poderão fazer a festa ‘anulando-se’, enquanto os Estados Unidos (seis), já vencedores do Grupo D, vão tentar replicar, perante a eliminada Turquia (zero), o pleno do México no Grupo A.



Depois 14 dias de competição, e 54 jogos, já mais de metade dos 104 previstos, estão nos 16 avos de final México e África do Sul (Grupo A), Suíça, Canadá e Bósnia-Herzegovina (B), Brasil e Marrocos (C), Estados Unidos (D), Alemanha (E), França e Noruega (I), Argentina (J) e Colômbia (K).



De fora, pelo contrário, já estão República Checa (Grupo A), Qatar (B), Haiti (C), Turquia (D), Tunísia (F), a estreante Jordânia (J) e o Panamá (L).





Portugal continua a preparar 'assalto' ao primeiro lugar

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o duelo com a Colômbia, que pode valer o primeiro lugar do Grupo K do Mundial2026 de futebol, com o regresso às sessões parcialmente abertas em Palm Beach, nos Estados Unidos.



Depois de um dia completamente fechado no estado da Flórida, Portugal tem um treino agendado para as 11:00 locais (16:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.







Com Tomás Araújo recuperado, o selecionador Roberto Martínez pode hoje trabalhar pela primeira vez com todos os 27 jogadores convocados (26 inscritos no Mundial2026), algo que ainda não aconteceu desde que a comitiva lusa chegou a Palm Beach, em 12 de junho.



Antes do treino, às 10:15 (15:15), igualmente no Gardens North County District Park, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.







A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.



A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.



O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



