Rúben Dias ainda à parte na véspera da estreia de Portugal

O jogador do Manchester City ainda não fez qualquer treino com a equipa das `quinas` no estágio em Palm Beach, nos Estados Unidos, e hoje, durante os 15 minutos abertos à comunicação social, fez a corrida de aquecimento com os restantes jogadores de campo, mas acabou depois por fazer trabalho específico.

Os restantes 21 jogadores de campo, assim como os quatro guarda-redes, trabalharam sem aparentes limitações, horas antes da viagem para o Houston, marcada para as 15:00 locais (20:00 em Lisboa).

Já no Texas, o selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, e um jogador, vão fazer a antevisão do jogo com a RD Congo, às 18:45 locais (00:45 de quarta-feira em Lisboa).

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à RD Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.