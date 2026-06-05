Samu Costa quer "ajudar no que for preciso" e obter "algo bonito"

"O meu papel é bastante claro. Estou ao serviço da seleção para ajudar no que for preciso. O mais importante é a equipa. Quero aprender com os companheiros e o `staff`, para podermos, todos juntos, conquistar algo muito bonito", realçou Samu Costa, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo particular com o Chile, marcado para sábado.

Na sala de imprensa do Estádio Nacional, em Oeiras, o centrocampista, que atua nos espanhóis do Maiorca, expressou sentir-se cómodo a jogar nas posições `6` e `8`, mas disse ao selecionador Roberto Martínez que até a lateral pode alinhar.

"Sei que trabalhei muito para estar aqui. Deve-se à minha humildade e ao trabalho que fiz no clube diariamente. O estágio de março foi importante, tive oportunidade de me mostrar como jogador e como pessoa. Estou feliz por ser convocado e fazer parte desta seleção", sublinhou o jogador de 25 anos e internacional quatro vezes.

O meio-campo luso, com Vitinha e João Neves, bicampeões europeus pelo Paris Saint-Germain, e Bruno Fernandes, eleito melhor jogador da última edição da Liga inglesa, é considerado um dos melhores do Mundial, mas Samu Costa agradeceu.

"Quanto mais concorrência, melhor. É melhor para a equipa, temos os melhores do mundo em cada posição. Estou bastante agradecido por treinar com eles todos os dias", vincou o médio, que afastou questões sobre o seu futuro após o torneio.

Samu Costa reforçou várias vezes a sua disponibilidade para ajudar em qualquer ocasião ou lugar, com maior foco no plano coletivo em vez de planos individuais, e com a necessidade de criar `sociedades` com os colegas durante o estágio.

"Haverá sempre pressão, todas as seleções têm. É a maior competição do mundo e todos a querem ganhar. Se há pressão, é porque as pessoas esperam algo de ti. Não falo de candidatos ou favoritos, pois o importante é o dia a dia e começarmos a construir boas `sociedades`. O importante agora é este duelo com o Chile", disse.

O Portugal-Chile está agendado para as 18:45 de sábado, no Estádio Nacional, e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.