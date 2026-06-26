Selecionador confiante na passagem de Cabo Verde à fase a eliminar

"Não há jogos fáceis no Mundial, obviamente que será um jogo difícil, mas será difícil para as duas equipas, portanto temos que fazer a nossa parte, dentro daquilo que é o nosso espírito de equipa, e demonstrar valentia de querer fazer um bom jogo e procurar obviamente a vitória”, afirmou Bubista na antevisão do jogo da terceira jornada do Grupo H, agendado para as 01:00 de sábado (horas de Lisboa).



Depois dos empates frente a Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), que mantêm vivo o sonho da passagem à fase a eliminar do Mundial, que pela primeira vez junta 48 seleções, o técnico alerta para as qualidades do próximo adversário, mas garante ter confiança total na sua equipa, estreante em fases finais.



“A Arábia Saudita é uma seleção com experiencia, bastante organizada, em termos de transições bastante perigosa, vai trazer-nos dificuldades, mas obviamente confiamos na nossa organização e no nosso modelo, sabemos que é difícil, mas queremos mostrar o nosso valor e fazer um bom jogo. Queremos ver mais de nós do que do adversário”, disse, em conferência de imprensa.



Assumindo o risco de estar a ser “pretensioso”, o selecionador confidenciou: “Sempre disse aos meus amigos mais próximos que ia chegar à terceira jornada com possibilidades de nos qualificarmos, e aqui estamos”.



Para Bubista, uma passagem à fase a eliminar, que pode ser selada com um triunfo ou até com um empate, ultrapassa as questões meramente desportivas: “Esperamos que a nossa presença sendo um país pequeno e pobre possa ser uma referência para outros países pobres”.



“Temos uma nação que tem esperança na nossa qualificação, por isso temos acreditado, sonhado e trabalhado em cima desse sonho, sem nunca perder o foco”, disse, acrescentando: “Se nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e estar aqui, qualquer país no mundo consegue, com foco e resiliência, ultrapassar as dificuldades”.



Depois de empatar face a dois campeões do Mundo, a Espanha (0-0) e o Uruguai (2-2), os africanos defrontam um adversário teoricamente mais fácil, mas que também já empatou os sul-americanos e está na corrida ao apuramento no Grupo H.



Para o jogo de Houston, com início às 01:00 de sábado (em Lisboa), os comandados de Bubista vão tentar ser o primeiro estreante a seguir em frente, depois das ‘quedas’ de Curaçau e Jordânia e com o Uzbequistão ainda a zero.



No outro encontro do Grupo H, a campeã europeia Espanha defronta o vice-campeão sul-americano Uruguai, num embate entre duas formações obrigadas a pontuar - uma derrota pode colocar os espanhóis na rota da Argentina e os uruguaios de volta a casa.

