Senegal despede selecionador Pape Thiaw

(Com Lusa)

"Após reunião do Comité Executivo da FSF, no sábado, decidiu-se iniciar o procedimento para a destituição do selecionador nacional, Pape Thiaw, e de todo o seu corpo técnico", assinala a FSF em comunicado.De acordo com a nota, "a decisão surge na sequência da eliminação da seleção senegalesa" e "após uma exaustiva avaliação aos resultados desportivos e às perpetivas da equipa".Os 'Leões de Teranga', orientados por Pape Thiaw desde dezembro de 2024, foram derrotados por França e Noruega na primeira fase, mas acabaram por seguir em frente após uma goleada (5-0) sobre o Iraque.Nos 16 avos de final, o Senegal acabou eliminado frente à Bélgica, num encontro em que chegou a estar a vencer por 2-0, mas permitiu o empate no tempo regulamentar, acabando por perder por 3-2 no tempo extra.