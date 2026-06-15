Suíça-Bósnia marca estreia de João Pinheiro no Mundial





(Com Lusa)

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, João Pinheiro, de 38 anos, vai ter os compatriotas Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o japonês Yusuke Araki vai ser o quarto árbitro.João Pinheiro, que apitou a última Supertaça europeia, é o nono árbitro português a marcar presença na fase final de um Campeonato do Mundo, marcando um regresso da arbitragem lusa ao maior palco do futebol de seleções 12 anos depois.O árbitro natural de Vila Nova de Famalicão vai estrear-se em fases finais a nível sénior como árbitro principal, depois de ter estado presente no Europeu de sub-21, em 2023, e nos Mundiais de sub-17, em 2023, e de sub-20, em 2025.Pinheiro já esteve no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, mas apenas como videoárbitro (VAR), e na final da Liga dos Campeões de 2024/25, em que o Paris Saint-Germain venceu o Inter Milão (5-0), como quarto árbitro."É com imensa satisfação que vemos a nossa equipa de arbitragem iniciar a sua caminhada no Mundial. É um dia especial para a nossa arbitragem, que tanto nos orgulha. Parabéns a todos os que contribuíram para este momento", disse o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Luciano Gonçalves.Na primeira jornada do Grupo B, a Suíça empatou 1-1 com o Qatar, o mesmo resultado conseguido pela Bósnia-Herzegovina frente ao Canadá, coanfitrião do Mundial2026, juntamente com Estados Unidos e México.