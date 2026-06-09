Trincão acredita que Portugal pode "fazer algo bonito"

"Esta é uma experiência única, num torneio diferente do resto. Eu não tenho muita experiência, mas estou entusiasmado para ajudar de alguma forma. Temos de ter sempre confiança. Sabemos que é um torneio muito difícil, mas, do que vejo, nós temos um grupo incrível e jogadores de muita qualidade. Temos de acreditar que podemos fazer algo bonito", expressou o futebolista, em conferência de imprensa.

Na véspera do derradeiro encontro de preparação para a prova, diante da Nigéria, Francisco Trincão assumiu-se preparado fisicamente, após ter ficado de fora das opções do selecionador Roberto Martínez no primeiro jogo, com o Chile (2-1).

"Estou bem fisicamente, estive estes dias para recuperar e ainda tive um período de férias antes de entrar em estágio. O foco está só em ajudar a seleção e ganhar o maior número de jogos possível. Sinto que, nestes últimos anos, desenvolvi o meu jogo, também física e mentalmente. Acho que consegui crescer em todas as fases do jogo, mesmo defensivamente. Sinto que chego, talvez, na minha melhor forma ao Mundial", afirmou o jogador do Sporting, que conta três golos em 17 aparições.

Ao serviço dos `leões`, Francisco Trincão alinhou praticamente a época inteira como médio ofensivo, embora na equipa das `quinas` costume jogar a extremo, mas o futebolista diz-se pronto para jogar "por fora ou por dentro", dependendo do jogo.

"Nigéria e República Democrática do Congo são duas seleções muito parecidas. A Nigéria é uma seleção física e muito boa. Temos de focar no que temos treinado e meter em prática durante a partida, tirando uma nuance ou outra que as seleções possam ter parecida, mas é focar mais em nós e no jogo de Portugal", sentenciou.

O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Depois de viajar na sexta-feira para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, Portugal vai estrear-se no Grupo K em 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer entre quinta-feira e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.